В России празднуют День Государственного флага

Сегодня в России отмечают День Государственного флага. Триколор официально стал символом новой России в 1991 году. Впервые в новой истории его подняли в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР, отметив таким образом провал так называемого ГКЧП.
Однако многие еще помнят, как 25 декабря 1991 года красное полотнище с серпом и молотом было официально спущено, а над Кремлем взвился бело-сине-красный флаг. Было холодно, и народу на Красной площади оказалось немного. Но происходящее потом транслировали по телевидению. Красные флаги заменили над зданием Совета министров и над зданием Президиума Верховного Совета СССР. Старые, как рассказывают ветераны госохраны, свернули и понесли на выход.
Для кого-то символический спуск советского флага говорил о начале новой и свободной России. А для кого-то — о конце сильного и справедливого государства. Один из знакомых летел 25 декабря домой из Англии. Он рассказывал, как в лондонском аэропорту Хитроу иммиграционный инспектор взял его паспорт с надписью СССР, и посмотрев как-то особенно, сказал: «А ведь нет такого государства». «Я представил себе, что чувствовали белые эмигранты, которые покинули Россию. У меня государство было, но психологически меня потрясло. Нет Советского Союза, возникла Россия…», — делился он.
Флаг России
Решение о том, что новой России нужен новый флаг, было принято в ноябре 1990 года правительственной комиссией по разработке новой государственной символики. В августе 1991 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Следуя этому документу, государственным флагом страны стал триколор из трех равновеликих горизонтальных полос (верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета). Отношение длины флага к его ширине 2:3.
Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны. Официально празднование Дня флага России было закреплено в августе 1994 года.
По данным сайта kremlin.ru, начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей. До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России.
На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра совершил поход на Соловецкие острова уже под флагом из равных горизонтальных белой, синей и красной полос.
Однако распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага.
В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила проблему флага быстро и почти без разногласий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, и этот флаг должен был вернуться.
Где и когда используется государственный флаг
25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, был принят Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Он определяет правовое положение и правила использования флага России.
Например, в законе сказано, что Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств. Не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче.
Но Флаг России не может быть меньше или располагаться ниже, чем флаг субъекта РФ.
Флаг России может быть поднят во время торжественных мероприятий или семейных торжеств. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
А вот коммерческим организациям запрещено использовать Российский флаг как элемент или фон своих логотипов.
Изображение Государственного флага Российской Федерации может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных наград Российской Федерации, а также геральдических знаков — эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти.
Любопытно, что оттенки синего и красного цвета законом «О Государственном флаге Российской Федерации» не регламентируются. Как и нет официального толкования цветов по воплощенным в них идеях.
Однако в одном из своих выступлений на День флага, президент России отметил, что трехцветное полотнище символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.
По словам президента России, наш флаг символизирует справедливость, милосердие, уважение к многовековой истории и достижениям предков. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
В петровские времена белый цвет символизировал свободу, синий — Богородицу, красный — силу русской державы.
А в школе детям предлагают такой вариант символики цветов флага: белый — чистота, мир, благородство; синий — духовность, постоянство; красный — сила и пролитая за родину кровь.
По всей стране пройдут концерты, патриотические акции, выставки и флешмобы.
Президент России по традиции обращается к гражданам России со словом о значении флага. В этот праздник молодые россияне получают паспорта, проходят награждения госнаградами.
Москва в День флага-2024 будет украшена более чем двумя тысячами флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах — Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском. Также флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации и Центрального музея Вооруженных Сил. А на домах-книжках на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики.
В День Государственного флага молодые россияне получают паспорта и проходят награждения госнаградами. Фото: Илья Питалев/ РИА НовостмГде хранится флаг СССР, на замену которого пришел символ новой России
После почти детективных поисков ответ на этот вопрос «РГ» нашла у директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.
Флаг, за спуском которого наблюдала вся страна, был передан в ГИМ в марте 1992 года. Есть и официальный документ — акт передачи из Управления делами Кремля, которое отвечало за всю хозяйственную деятельность на его территории.
Флаг из плотного искусственного шелка находится в специальном высокотехнологичном пространстве, где соблюдаются жесткие правила хранения. И прежде всего — температурно-влажностный режим. Постоянное «обеспыливание» и уборка помещений. Контроль света. В музее есть специальные деревянные валы, на которые наматываются такие огромные по площади экспонаты (знамена, флаги, ковры, гобелены) и хранятся в горизонтальном положении.