В России празднуют День Государственного флага

Для кого-то символический спуск советского флага говорил о начале новой и свободной России. А для кого-то — о конце сильного и справедливого государства. Один из знакомых летел 25 декабря домой из Англии. Он рассказывал, как в лондонском аэропорту Хитроу иммиграционный инспектор взял его паспорт с надписью СССР, и посмотрев как-то особенно, сказал: «А ведь нет такого государства». «Я представил себе, что чувствовали белые эмигранты, которые покинули Россию. У меня государство было, но психологически меня потрясло. Нет Советского Союза, возникла Россия…», — делился он.