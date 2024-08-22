Птичке не жалко: в России вышел ремейк культового «Ворона»

К музыке претензий нет, а вот к самому фильму их хватает. Начнем с того, что Эрик тут не похож на готического мстителя в кожаном плаще и гриме. Как говорит сам режиссер, при создании главного героя он вспоминал свою молодость в 1990-х, добавив немного от образов рэперов Lil Peep и Post Malone. Да и Билл Скарсгард отметил, что, работая над ролью, не ориентировался на Брэндона Ли и хотел с режиссером создать нечто свое, переосмыслить сюжет, сделав упор на любовь, и адаптировать для современной аудитории. Похвальная попытка, только вот почему-то Эрик Дрейвен превратился в подкачанного эмо-подростка и вызывает вместо восхищения и сочувствия неловкость.