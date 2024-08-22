Птичке не жалко: в России вышел ремейк культового «Ворона»

Франшиза «Ворон», овеянная зловещими мифами и легендами, возвращается на экраны. Картина официально стартует в российских кинотеатрах 22 августа с рейтингом 18+. В этот раз роль главного героя, мрачного мстителя Эрика, играет Билл Скарсгард, он же клоун Пеннивайз из «Оно». «Известия» сравнили оригинальный фильм с новым и рады, что в этот раз все остались живы.
Больше 30 лет назад на съемках мистического экшена «Ворон» Алекса Пройаса скончался от огнестрельного ранения в живот 28-летний актер и начинающая звезда боевиков Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Эта нелепая и трагическая случайность вызвала разговоры о семейном проклятии (отец Брэндона умер в 32 года при до конца не проясненных обстоятельствах), да и о проклятии самого проекта, который с самого начала преследовали неудачи: пожар, аварии, ураган, унесший декорации.
Однако и первоисточник, комикс-бестселлер Джеймса О’Барра 1989 года, вырос из горя и боли. Невеста автора погибла по вине пьяного водителя, а на сам сюжет повлияла газетная статья о молодой паре, убитой при ограблении, и тексты покончившего с собой вокалиста группы Joy Division Яна Кёртиса.
Фильм 94-го стал хитом проката и породил сериал и несколько сиквелов. Правда, от второго, «Ворона 2: Города ангелов» с французской звездой Венсаном Пересом в роли мстителя с того света (уже не Эрика Дрейвена, а Эша Корвена) и Игги Попом в образе злодея, сам режиссер отрекся из-за вмешательства в окончательный монтаж скандально известного продюсера Харви Вайнштейна. Поклонники первого «Ворона» его тоже не оценили, зато нашлось немало людей, которым этот фильм понравился больше, чем всё, что было сделано во франшизе после этого. Следующие продолжения выходили, уже минуя кинотеатральный прокат, сразу на видео. На них никто уже не обращал внимания.
Начать всё вновь еще в 2008 году хотел создатель «Блэйда» Стивен Норрингтон. Но шли годы, у проекта в разработке сменилось несколько режиссеров, а на роли Дрейвена претендовали Джейсон Момоа, Брэдли Купер, Том Хиддлстон, Люк Эванс и Марк Уолберг. Братья Вайнштейны устраивали суды, требуя оставить бренд им. Впрочем, это дело они проиграли. В конечном итоге новую версию комикса доверили Руперту Сандерсу («Призрак в доспехах»), и она рассчитана не на поклонников первого фильма.
Сюжет «Ворона» нового образца таков. Обильно разукрашенный татуировками Эрик Дрейвен (Билл Скарсгард) и красавица Шелли (знаменитая британская певица FKA Twigs) знакомятся в реабилитационном центре и сбегают оттуда, когда за девушкой приходят опасные люди. Дни и ночи этой парочки теперь полны любви, алкоголя, купаний и танцев в клубах, однако идиллия не продлится долго. Подруга Шелли найдена мертвой из-за некой видеозаписи, и вскоре люди инфернального злодея Винсента Роуга (Дэнни Хьюстон) накидывают целлофановые пакеты на головы ей и Эрику. На том свете юноша получает второй шанс — вернуться к жизни, став неуязвимым для ножей и пуль, и отомстить за свою любовь.
Фильм рассчитан на молодое поколение любителей готической субкультуры и любви до и после гроба. Прежде всего, это заметно по саундтреку. Кроме новомодных постпанков The Veils и Traitrs в фильме звучат Enya, Гэри Ньюман и повлиявшие на создание комикса Joy Division. Это давно должно было случиться: в культовых саундтреках первых двух частей появлялись лишь кавер-версии песен легендарной группы в исполнении Nine Inch Nails и Bush.
К музыке претензий нет, а вот к самому фильму их хватает. Начнем с того, что Эрик тут не похож на готического мстителя в кожаном плаще и гриме. Как говорит сам режиссер, при создании главного героя он вспоминал свою молодость в 1990-х, добавив немного от образов рэперов Lil Peep и Post Malone. Да и Билл Скарсгард отметил, что, работая над ролью, не ориентировался на Брэндона Ли и хотел с режиссером создать нечто свое, переосмыслить сюжет, сделав упор на любовь, и адаптировать для современной аудитории. Похвальная попытка, только вот почему-то Эрик Дрейвен превратился в подкачанного эмо-подростка и вызывает вместо восхищения и сочувствия неловкость.
Пошловатые красивости в духе ар-н-би-клипов соседствуют с крайне кровавыми сценами — особенно стоит отметить жесточайшую сечу в здании оперы, где Эрик разрезает мечом рты и направо и налево рубит головы, руки и прочие части тела. Загробный мир, куда Дрэйвен постоянно переносится, напоминает пригламуренную Зону из «Сталкера» с обилием рисованных воронов из клипа Мадонны. Всё вместе это рождает ощущение странного лоскутного полотна, к которому приложили руку разные режиссеры, сшив на суровую нитку плохо вяжущиеся друг с другом куски.
Очень заметно, что FKA Twigs — непрофессиональная актриса. Она может украшать фильм только внешне, но всё же обычно мы ждем чего-то большего. Злодеи не могут состязаться с персонажами первого фильма. При всей колоритности замечательного Дэнни Хьюстона, финской актрисы Лауры Бирн и чеха Карела Добры они не дотягивают до зловещей притягательности волосатого оккультиста Майкла Уинкотта, его любовницы Бай Лин и невысокого, но опасного Дэвида Патрика Келли в оригинале.
В первом «Вороне» тоже было много поводов для претензий, в его мрачной атмосфере дождливого города, напоминающего Готэм Тима Бёртона, хватало аляповатой романтики — чего только стоит фраза Эрика Дрейвена «дождь не может литься вечно». Другое дело, что там это не резало слух, было органично вписано в эстетику картины.
Единственное, чего нельзя отнять у нового «Ворона», — его фиксации на ярких визуальных образах и общей кровожадности. Возможно, современным зрителям, не знакомым с оригиналом 30-летней давности, этой рифмы «кровь/любовь» будет вполне достаточно. А вот поклонники, смотревшие фильм в 94-м и покупавшие его саундтрек, скорее всего, жестоко разочаруются. Хотя они и так уже заранее бойкотируют картину в интернет-форумах.