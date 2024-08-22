Культурная неделя: выбор «Известий»

С 26 по 31 августа впервые в Москве на Новой и Основной сценах Театра Вахтангова состоятся масштабные гастроли Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, который представит пять своих лучших постановок. Программу Основной сцены открывает спектакль по роману Бориса Пастернака. Интеллигентный доктор оказывается в водовороте страшных исторических событий, охвативших Россию с 1917 по 1922 год. Юрий Живаго не похож на идеального героя, но он отказывается «выживать любой ценой», противостоит времени и обстоятельствам в своем стремлении сохранить в себе человека и сберечь любовь.