Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Ворон» 18+
Режиссер: Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт), Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн, Сами Буажила, Карел Добры, Джордан Болджер, Себастьян Ороско, Дэвид Боулз.
Переосмысление картины режиссера Алекса Проайаса 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли. В новом фильме в центре сюжета герой Билла Скарсгарда. Он жертвует собой, чтобы спасти любимую, но застревает между мирами. Вернувшись с того света, он начинает охотиться на обидчиков, чтобы свести с ними счеты.
В прокате с 22 августа.
«Юг» 16+
Режиссер: Иван Соснин. В ролях: Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Павел Комаров.
Юг — так зовут главного героя сериала, скромного и наивного 14-летнего подростка. Мама мальчика умерла, отца он никогда не знал. Воспитывает парня бабушка, которая вяжет ему причудливые свитеры. Однажды он случайно находит в ее серванте деньги, которые все эти годы присылал отец. Парень берет наличку — как доказательство — и сбегает в путешествие по России на его поиски.
C 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko.
«Как победить букмекера?» 18+
Режиссер: Родион Чепель. В ролях: Роман Семенов, Дэнни Каломбо, Карстен Керл и другие.
Документальный сериал обещает обнародовать закрытую информацию о работе беттинговых компаний и ответит на вопрос, можно ли зарабатывать на спортивных ставках. Среди героев проекта анонимный владелец антенного поля, который с помощью перехвата спутникового сигнала научился опережать букмекеров, бывший профессиональный футболист и воспитанник московского «Торпедо» Валентин Нефёдов, который расскажет об организации договорных матчей, и владелец казино и букмекер из Лас-Вегаса Дерек Стивенс и другие.
C 27 августа в онлайн-кинотеатре Okko.
Театр
«Цветы нам не нужны» 16+
Фото: театр «Модерн»
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов, Роман Зубрилин.
Спектакль о важнейшем событии XX века — Нюрнбергском трибунале — и явлениях, произошедших в мире после него. Действие разворачивается в Нюрнберге, затем — в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда по приговору суда доставили избежавших смертной казни семерых нацистских преступников. Во время подготовки спектакля была проведена работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. Задача режиссера — максимально достоверно воссоздать атмосферу учреждения и характеры сидельцев этой страшной тюрьмы, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.
23 августа, 19:00, театр «Модернъ».
«Море синего леса» 12+
Фото: Сергей Дурноглазов, Андрей Билинг
Режиссер: Андрей Бахтеров. В ролях: Ольга Абрамова, Анастасия Попкова, Саня Самохина и другие.
Шоу японских барабанщиков. Постановка представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви передается языком барабанов тайко и других японских традиционных инструментов. «Море синего леса» отсылает к древнему японскому празднику — Ночи любования полной луной — Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле. Зрителей ждет полное погружение в самобытную японскую культуру, органику профессиональных актеров и музыку, сочиненную знаменитым японским барабанщиком Такуя Танигути.
26 августа, 19:00, Театр имени Моссовета.
«Доктор Живаго» 16+
Режиссер: Андрей Тимошенко. В ролях: Дмитрий Беляков, Иван Братушев, Тоня, Екатерина Зеленина, Нина Няникова, Александр Субботин, Евгений Нифантьев.
С 26 по 31 августа впервые в Москве на Новой и Основной сценах Театра Вахтангова состоятся масштабные гастроли Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, который представит пять своих лучших постановок. Программу Основной сцены открывает спектакль по роману Бориса Пастернака. Интеллигентный доктор оказывается в водовороте страшных исторических событий, охвативших Россию с 1917 по 1922 год. Юрий Живаго не похож на идеального героя, но он отказывается «выживать любой ценой», противостоит времени и обстоятельствам в своем стремлении сохранить в себе человека и сберечь любовь.
28 августа 19:00, Основная сцена Театра Вахтангова.
«Москва, Черемушки» 12+
Дирижер-постановщик: Алексей Верещагин. В ролях: солисты оперной лаборатории.
Премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки» — итог нового сезона Оперно-симфонической лаборатории «Отчизна великих людей» фонда «Новый оперный мир». В спектакле рассказывается о грандиозном строительстве. Произведение Дмитрия Шостаковича вобрало в себя мечты и чаяния послевоенного поколения, веры в созидательный труд и светлое будущее страны.
27, 28 и 29 августа, 19:00, Театральный центр «На Страстном».
«Книга художницы» 6+
В основе выставки — проект-издание семи книг в жанре livre d’artistе в техниках эстампа. Это пример синтеза традиционного жанра, который зародился в 1900 году во Франции. Он оказался той формой организации графических листов, которая способна трансформироваться в пространстве выставочного зала и одновременно собираться в коробочку-футляр. Отправной точкой в ходе создания проекта стали тексты поэтов русского авангарда, а современные художники создают собственный визуальный образ и устанавливают интуитивную связь с поэзией.
28 августа — 8 сентября, Библиотека иностранной литературы.
Концерт Евгения Маргулиса 12+
Евгений Маргулис — не просто музыкант-блюзмен, он из тех, кого заслуженно зовут легендой русского рока. Его концерты — редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв и огромный музыкальный опыт за плечами позволяют делать то, что нужно для души.
28 и 29 августа, 19:00, Градский холл.
Премьера концертной программы SHAMAN «ПОБЕДА!» 12+
В День российского флага на Красной площади заслуженный артист России SHAMAN представит свою новую концертную программу «ПОБЕДА!». Прозвучат свежие композиции и хиты автора. Выступление на главной сцене страны станет отправной точкой масштабного гастрольного тура. Всего запланировано свыше 100 концертов в различных регионах России.
22 августа, 20:00, Красная площадь.
Фестивали
II Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc 16+
Фото: пресс-служба фестиваля
Зрителей ждут предпремьерные показы документальных фильмов и сериалов стриминговых сервисов. Свои проекты представят крупнейшие платформы страны. В конкурсе 12 картин. Зрителей ждет премьера полной версии фильма о писательнице, драматурге и эссеисте Зое Богуславской — «Золотой век Зои Богуславской». Также будет кинотеатральная версия документальной ленты «Дедлайн» — о людях возраста 60+, которые продолжают радоваться жизни и постоянно открывают в ней новые горизонты. Во внеконкурсной программе фестиваля семь картин.
23−26 августа, Музей Москвы.
Московская международная неделя кино 16+
Фото: moscowfilmweek.ru
Организованная впервые Московская международная неделя кино соберет 130 делегатов из 47 стран, включая министров культуры и креативной экономики и топ-менеджмент крупнейших зарубежных продакшенов. Анимационная компания «ЯРКО» проведет серию лекций и мастер-классов. Свои проекты представят телеканал «Пятница!», компания «Ред Медиа» и онлайн-кинотеатр PREMIER. В рамках деловой программы специалисты поделятся опытом кинопроизводства, обсудят ключевые тренды индустрии.
23−28 августа, Москва.
«Новое Радио ДВИЖ» 12+
Музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ» вновь соберет на сцене популярных музыкантов. В этот раз для гостей фудмолла «Депо. Три вокзала» выступят Gafur, Terry, Мэйкс, Стэйси и DJ Nikita Nikitin. Хедлайнер вечера — IOWA. Кроме того, каждую неделю в программе есть секретный гость. 23 августа, 20:00, «Депо. Три вокзала».
Фестиваль исторических садов 0+
Темой седьмого фестиваля стали «Сады в искусстве». Композиции расскажут, как цветочные мотивы вдохновляли художников из разных сфер. Сад Музея МХАТ, например, будет посвящен одному из самых знаменитых спектаклей театра — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке Станиславского, который шел 30 лет и был сыгран 430 раз. В парковых лабиринтах гости окунутся в тайны закулисья, смогут примерить театральный реквизит.
С 23 августа по 1 сентября, Музей-заповедник «Царицыно».
«Стерео квартал» 0+
Событие объединит два ежегодных мероприятия — фестиваль-конкурс для молодых музыкантов Oktava Lab Fest и «Октава Гастро фест» с разнообразной кухней. Хедлайнерами станут рок-группа «Казускома» и электронный проект Алексея Полянина «Сказание». Помимо этого, в студии звукозаписи пройдет мастер-класс по речи, а в большом зале —лекции по музыкальным девайсам и менеджменту артиста и организации рабочего процесса.
24−25 августа, 12:00 — 22:00, Тула, Кластер «Октава».
«Aesthetic Онли» 18+
Мероприятие состоится в поддержку модной индустрии. На площадке пройдут встречи с ее представителями, среди которых блогер Карина Нигай, показы Soda Moda, Ellada Kate и других брендов. Кроме того, предусмотрена музыкальная программа с участием Zoloto, Miidas и других артистов.
25 августа, 15:00, Петровский путевой дворец.
Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest, 6+
SandlerFest — единственный фестиваль в России, объединяющий практически все направления рок-культуры. Будет проходить на семи сценах на территории ВДНХ. В нем примут участие более 150 коллективов из более чем 20 стран мира: Россия, Израиль, США, Франция, Греция, Армения, Болгария, Грузия, Ямайка, Узбекистан, Камерун, Замбия, Ирландия, Нигерия, Руанда и другие. В числе выступающих — легенда мирового рока Джо Линн Тернер (Deep Purple, Rainbow), Мариам Мерабова, Артур Беркут (экс-вокалист групп «Автограф» и «Ария»), Николай Носков, группы Gypsy Jack, «Арсенал», «Мастер» и многие другие.
24, 25 августа, 16:00, ВДНХ.