Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра

Художественный руководитель Московского губернского театра и один из самых популярных российских актеров Сергей Безруков 21 августа поделился новостями о восьми новых премьерах, гастролях по десяти городам и новых артистах труппы, а также рассказал о легендарном Исидоре Михайловиче Тартаковском. «Известия» побывали на торжественной церемонии и послушали хиты русского рока в исполнении молодых актеров.
Торжественная часть церемонии в синих тонах началась с сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед», сыгранной оркестром под руководством Сергея Пащенко. Вышедший на сцену худрук Московского губернского театра Сергей Безруков отметил, что музыка неспроста звучит очень оптимистично и что МГТ исполнилось десять лет. После этого он сел за стол и, взяв в руки текст и предложив всем устраиваться поудобнее, совершил небольшой десятиминутный экскурс в историю самого здания, расположенного в Кузьминках, в сопровождении слайд-шоу на экранах.
МГТ на самом деле преемник или даже наследник двух театров, которые на момент его возникновения имели уже 70-летнюю историю — Московского областного камерного театра и Московского областного театра имени Островского. Оба были передвижными, у них не было постоянного здания, и труппы выступали в домах культуры, колеся по стране. Свой дом театры получили в 1990-х благодаря легендарному Исидору Михайловичу Тартаковскому, возглавлявшему Московский областной театр имени Островского целых 46 лет. Он начал приглашать на сцену таких артистов, как Борис Бабочкин, Леонид Броневой, Михаил Жаров, Лев Борисов. В театре ставились режиссеры Георгий Товстоногов, Роман Виктюк. Дирекция располагалась в колокольне, во дворах Никольской улицы.
Тартаковского любила вся труппа, он помнил каждого по имени — в общем, как сказал Безруков, «театр был домом, которому требовался свой дом». Был выбран пустырь рядом с метро «Кузьминки», в районе, который всегда считался пролетарским. Строительство началось в начале 1980-х и продолжалось почти десять лет. Это был культурный долгострой под руководством директора Юрия Юрова, который спроектировал здание, учитывая пожелания Тартаковского.
Однако долгое строительство сыграло с театром злую шутку: когда в 1990 году оно завершилось, правительство Московской области решило отдать эту площадку под несколько областных театров. В 1992 году на ней располагались, помимо театра имени Островского, Московский камерный театр, театр «Русский балет» и фактически Дом культуры. Но идейный вдохновитель и инициатор строительства здания так в него и не вошел — Тартаковский принял решение уйти из театра, которым руководил почти полвека. Через некоторое время он стал директором театра имени Вахтангова, где прослужил до последних своих дней.
В 2013 году Безруков возглавил Московский областной дом искусств «Кузьминки», а на следующий год стал худруком Московского губернского театра. За десять лет было поставлено более сотни спектаклей, в том числе Сергея Пускепалиса. Выступают на сцене и приглашенные звезды — Дмитрий Дюжев, Борис Галкин, Катерина Шпица. Театр стал организатором Фестиваля Станиславского и Большого детского фестиваля.
Но самое главное — то, что Сергею Безрукову удалось собрать талантливую команду, куда входят Анна Снаткина, Ирина Безрукова, Александр Тютин. Отвлекшись от листка с текстом, Безруков отметил, что это просто перечень имен, а он назвал бы каждого, потому что в театре важны не звезды, а хорошие артисты.
С мая 2024 года театр выступает уже в новом статусе — не как региональный, а как федеральный, напомнил Безруков.
— Работы будет больше, ответственности прибавится. Но мы готовы. Да? — сказал он. И после громогласного «да» и аплодисментов добавил: — Мы продолжили дело Исидора Михайловича, и у театра есть свой дом, о котором он так мечтал.
Затем началась официальная часть с соведущими, актерами МГТ Дианой Егоровой и Сергеем Вершининым, которого Безруков похвалил за настоящий «нижненовгородский» загар. На сцену пригласили директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта РФ Оксану Косыреву, которая поздравила театр с новым сезоном в новом статусе и принятием его в «большую федеральную семью». Она отметила, что процесс был очень тяжелым, и поблагодарила всех юристов и сотрудников имущественного отдела театра за проделанную работу — то, что должно было, по ее опыту, занять несколько лет, совершилось за несколько месяцев.
Также Косырева сказала, что эта процедура была лишь законным признанием имевшегося факта (МГТ, принимая участие в программе «Большие гастроли», уже шел по категории ведущих, а не региональных театров), призналась, что очень ждет премьеру «Капитанской дочки» 12 сентября к 225-летию со дня рождения Пушкина, и пожелала всей труппе здоровья, любви зрителей и исполнения всех творческих планов.
Грамоты с благодарностями от министра культуры Ольги Любимовой были переданы дирижеру Сергею Пащенко, ведущему мастеру сцены Галине Бокашевской, помощникам режиссера Татьяне Губановой и Марине Маркеловой и другим работникам театра.
После торжественной части объявили о предстоящих премьерах, которых обещано восемь, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них — уже заявленная «Капитанская дочка» в постановке Сергея Безрукова, которую публика напрасно ждала к юбилею поэта; а также музыкальный моноспектакль «Колыбельная для одуванчика» Максима Лапина, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Кто сильнее?» Августа Стриндберга, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Дон Жуан» Мольера с Антоном Хабаровым в главной роли и «Старший сын» Александра Вампилова. Восьмой премьерой назвали праздничную программу «Новый год в МГТ» с участием драматических артистов. В планах театра — гастроли по десяти городам в стране и за ее пределами (в Ташкенте и Минске) и участие в уже седьмом Большом детском фестивале.
Официальная часть сменилась поздравлениями всех работников театра, ставших в прошлом году родителями, и веселым финалом с приветствием новых участников труппы. Леонида Громова, уже несколько сезонов работающего в театре, актрисы увели в импровизированном свадебном шествии, а студентка Безрукова из ВГИКа Александра Лукьянова, которая вскоре дебютирует в спектакле «Капитанская дочка», станцевала с партнером.
За музыкальную часть отвечали два будущих актера из спектакля «Без вины виноватые». Дмитрий Воркунов из ГИТИСА спел «Пусть всё будет так, как ты захочешь» группы «Чайф». Но больше всех отличился Игорь Назаренко из Риги, который устроил настоящий рок-перформанс с нижним брейком, исполняя «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева. На вопросы журналистов Сергей Безруков отвечал неохотно, и только о планах на следующий сезон.