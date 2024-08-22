Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра

После торжественной части объявили о предстоящих премьерах, которых обещано восемь, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них — уже заявленная «Капитанская дочка» в постановке Сергея Безрукова, которую публика напрасно ждала к юбилею поэта; а также музыкальный моноспектакль «Колыбельная для одуванчика» Максима Лапина, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Кто сильнее?» Августа Стриндберга, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Дон Жуан» Мольера с Антоном Хабаровым в главной роли и «Старший сын» Александра Вампилова. Восьмой премьерой назвали праздничную программу «Новый год в МГТ» с участием драматических артистов. В планах театра — гастроли по десяти городам в стране и за ее пределами (в Ташкенте и Минске) и участие в уже седьмом Большом детском фестивале.