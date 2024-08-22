Что покажут белорусские и российские оркестры на фестивале «Спасская башня»

Попурри из классических и эстрадных музыкальных композиций с мощными партиями ударных, перестроения оркестров, а ещё песенные и хореографические номера. На международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» творческие коллективы покажут выступления, соединяющие различные жанры. Номера российских и белорусских оркестров, пожалуй, самые сложные, включающие разнообразные технические элементы. Журналисты «СОЮЗа» смогли убедиться в этом во время прошедшей репетиции. А зрители могут самостоятельно оценить мастерство коллективов из России, Беларуси и ещё семи стран в ходе основной программы фестиваля, который стартует 23 августа и будет проходить до 1 сентября.
Россию на фестивале представляют более десяти коллективов. Среди них Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны РФ, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности РФ, Сводный оркестр Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В выступлениях российских коллективов помимо собственно программы оркестров много песенных и танцевальных номеров. Причём танцевальные партии исполняют артисты в военной форме, что придаёт всему действу слегка шутливый характер.
Беларусь представляют три коллектива — Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Республики Беларусь, Рота специального назначения (почётного караула) 3-й Отдельной Краснознамённой бригады специального назначения внутренних войск МВД и Ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Республики Беларусь. Белорусские коллективы также разнообразили программу танцевальными партиями. Исполняют их артисты в национальных костюмах. Задор танцоров и строгая выправка оркестров оттеняют друг друга.
Музыка также разнообразна — от детских и эстрадных песен до композиций к кинофильмам и произведений из оперы и балета.
Пластику движений и ритм музыки дополняют световые эффекты. В этом году организаторы не стали использовать пиротехнику. Но с качественным сценическим освещением шоу выглядит впечатляюще.