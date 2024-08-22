Что покажут белорусские и российские оркестры на фестивале «Спасская башня»

Попурри из классических и эстрадных музыкальных композиций с мощными партиями ударных, перестроения оркестров, а ещё песенные и хореографические номера. На международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» творческие коллективы покажут выступления, соединяющие различные жанры. Номера российских и белорусских оркестров, пожалуй, самые сложные, включающие разнообразные технические элементы. Журналисты «СОЮЗа» смогли убедиться в этом во время прошедшей репетиции. А зрители могут самостоятельно оценить мастерство коллективов из России, Беларуси и ещё семи стран в ходе основной программы фестиваля, который стартует 23 августа и будет проходить до 1 сентября.