Группа «Любэ» выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать»

В записи видео также приняли участие певцы Александр Маршал, Олег Газманов, автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), группа «Корни», Александр Ф. Скляр, Виктория Дайнеко и другие артисты.
Видеорядом к ролику стали знаменитые пейзажи страны, моменты спортивных побед российских спортсменов и достопримечательности страны.
До этого, 12 июля, в пресс-службе продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко, комментируя «Известиям» решение видеохостинга YouTube заблокировать каналы российских артистов, отметили, что оно напоминает цензуру нацистской Германии, которая предполагала сожжение книг. Там указали, что, в частности, народную любовь к песням группы «Любэ», для которой Матвиенко написал множество хитов, невозможно сломать никакими санкциями.