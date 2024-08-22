Группа «Любэ» выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать»

Группа «Любэ» выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать», которая была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном, юбилейном альбоме к 25-летию коллектива. Релиз ролика состоялся 22 августа, сообщила музыкальная группа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».