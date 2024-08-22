ВС РФ разрешил бороться с вредными для окружающей среды парковками

По его словам, парковка возле дома может стать незаконной, если она мешает проезду других автомобилей или спецтехники, нарушает правила дорожного движения или требования местных органов власти, расположена на участке, не предназначенном для этой цели, или её использование ограничено. «Также парковка может быть признана незаконной по жалобе жильцов соседних домов, которые недовольны шумом, загрязнением территории и другими неудобствами, — говорит адвокат. — В каждом конкретном случае решение о законности парковки принимается местными органами власти или судом. Важно помнить, что парковка должна соответствовать требованиям безопасности и не создавать неудобств для окружающих. Однако, если сравнивать парковку личных автомобилей жильцов дома и ситуацию из рассматриваемого постановления, то ключевая разница в том, что здесь общественная организация и жильцы жаловались на нахождение под окнами дома организации, которая занимается обслуживанием, ремонтом и хранением строительной техники. Это, безусловно, создавало неудобство для граждан».