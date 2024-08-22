ВС РФ разрешил бороться с вредными для окружающей среды парковками

Верховный суд России в ходе рассмотрения конкретного дела подтвердил право общественных организаций подавать иски к властям в защиту окружающей среды. В том числе общественники вправе требовать ликвидации парковок спецтехники возле жилых домой и закрытия других вредных объектов. Так что искать конкретных пострадавших от шума техники граждан вовсе не обязательно.
В данном деле некая общественная организация обратилась в суд с иском в защиту прав и свобод неопределённого круга лиц о признании незаконным размещения стоянки спецтехники, возложении обязанности её демонтировать и о взыскании компенсации морального вреда. Нижестоящие инстанции отказали в принятии иска к производству по тому основанию, что заявленные требования фактически сводятся к оспариванию решений органов исполнительной власти, однако, как посчитал суд, общественная организация не обладает правом на подачу такого иска. Определение суда первой инстанции было оставлено без изменений судом апелляционной и кассационной инстанции. Однако суды первой и второй инстанции совершили ошибку.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации посчитала такое постановление несправедливым ограничением конституционного права на судебную защиту, постановления нижестоящих судов отменила и направила дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу», — рассказывает руководитель практики правового сопровождения предпринимательства Бюро адвокатов «Де-юре» Константин Ткаченко.
Верховный суд обратил внимание нижестоящих судов на неправильное применение действующего законодательства и игнорирование разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВС РФ «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
«Как указала Судебная коллегия, в соответствии с законом “Об охране окружающей среды” общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, — рассказывает Константин Ткаченко. — В том числе общественные объединения вправе подавать в суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду».
Также коллегия обратила внимание на разъяснения Пленума ВС РФ, согласно которым субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования являются, в том числе, общественные и иные некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы), обладающие статусом юридического лица и осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.
«Из устава общественной организации следовало, что целью её деятельности является, в том числе, охрана окружающей среды, — продолжает Константин Ткаченко. — Для достижения этой цели организация обращается в органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду».
По причине совпадения субъективного права общественной организации на обращение в суд в защиту неопределённого круга лиц, предоставленного законодательством, и уставной цели этой общественной организации судебная коллегия направила дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. А также отметила, что правильность изложенного правового подхода уже являлась предметом судебной проверки, что отражено в п. 25 Обзора судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды, утверждённом Президиумом ВС РФ 24.06.2022".
По его словам, для практики правоприменения рассматриваемое определение важно тем, что подчёркивает важность роли и значение гражданских институтов в современной России, которая с каждым годом растёт. «Ведь эффективную, вызывающую доверие и уважение со стороны граждан страны вертикаль власти невозможно представить без развитой, независимой и сильной общественной составляющей, — подчеркивает юрист. — Соответственно, недопустимо ограничение конституционного права общественных организаций на судебную защиту, тем более когда она выступает в интересах обеспечения экологических прав граждан».
В свою очередь, вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов отмечает, что сложно оценить количество подобных исков. «Однако не вызывает сомнения, что с подобными проблемами граждане сталкиваются очень часто, — подчеркивает он. — И надо признать, что подача иска от лица общественной организации в защиту неопределённого круга лиц в подобных ситуациях видится наиболее эффективным способом защиты публичных интересов».
По его словам, парковка возле дома может стать незаконной, если она мешает проезду других автомобилей или спецтехники, нарушает правила дорожного движения или требования местных органов власти, расположена на участке, не предназначенном для этой цели, или её использование ограничено. «Также парковка может быть признана незаконной по жалобе жильцов соседних домов, которые недовольны шумом, загрязнением территории и другими неудобствами, — говорит адвокат. — В каждом конкретном случае решение о законности парковки принимается местными органами власти или судом. Важно помнить, что парковка должна соответствовать требованиям безопасности и не создавать неудобств для окружающих. Однако, если сравнивать парковку личных автомобилей жильцов дома и ситуацию из рассматриваемого постановления, то ключевая разница в том, что здесь общественная организация и жильцы жаловались на нахождение под окнами дома организации, которая занимается обслуживанием, ремонтом и хранением строительной техники. Это, безусловно, создавало неудобство для граждан».
На обычной придомовой парковочной территории разрешено только размещение автомобилей с целью временного хранения, поясняет адвокат. «Никакого обслуживания и ремонта не допускается. Более того, напомним положения ПДД, из которых следует, что стоянка в жилой зоне с включённым двигателем запрещена, — говорит Никита Филиппов. — За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей». Поэтому на обычную парковку возле дома жаловаться не надо. Но если кто-то устроит во дворе шиномонтаж, это уже повод выразить недовольство. Как минимум.