У ростовчанки с головными болями и утомляемостью нашли болезнь, которая может усадить в инвалидную коляску

Часто говорят, что какая-то болезнь молодеет — из-за ритма жизни, вредных привычек, экологии, да и вообще «молодежь нынче слабая пошла». Но порой причина в другом: просто с развитием медицины, технологий некоторые недуги врачи могут распознать по первым симптомам у 20-летнего человека, а не спустя 20 с лишним лет, когда организм уже «посыпался». И это важно, ведь, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов у него до самой старости сохранить, например, возможность ходить. А, если больной долгие годы списывает недомогания на стресс и другие факторы, пока, как говорится, не припечет, дело может обрести плачевный оборот.