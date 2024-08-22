У ростовчанки с головными болями и утомляемостью нашли болезнь, которая может усадить в инвалидную коляску

Часто говорят, что какая-то болезнь молодеет — из-за ритма жизни, вредных привычек, экологии, да и вообще «молодежь нынче слабая пошла». Но порой причина в другом: просто с развитием медицины, технологий некоторые недуги врачи могут распознать по первым симптомам у 20-летнего человека, а не спустя 20 с лишним лет, когда организм уже «посыпался». И это важно, ведь, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов у него до самой старости сохранить, например, возможность ходить. А, если больной долгие годы списывает недомогания на стресс и другие факторы, пока, как говорится, не припечет, дело может обрести плачевный оборот.
Вне зависимости от того, как себя чувствовала раньше 44-летняя жительница Ростова, уже спустя много лет она узнала о своей болезни, которая мимикрирует под десятки других и может сильно ухудшить качество жизни или даже сделать инвалидом.
КУРИЛА ПО ПОЛПАЧКИ В ДЕНЬ.
Узнала о своей болезни ростовчанка совершенно случайно, когда проходила диспансеризацию в Центральной городской больнице им. Н. А. Семашко.
— Женщина пожаловалась на ухудшение зрения, утомляемость, головные боли, эпизоды потери сознания в течение четырех месяцев, — обрисовали картину, представшую перед специалистом, в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Собирая анамнез, врач расспросил пациентку в том числе и о ее образе жизни. Оказалось, что женщина курит уже несколько лет ежедневно по десять сигарет, то есть выкуривает полпачки в день.
Доктор направил ростовчанку на стандартные для первого этапа диспансеризации анализы и обследования. Полученные результаты встревожили врача, и он выписал направления на прохождения второго этапа исследований. В том числе женщине провели процедуру магнитно-резонансной томографии. На МРТ мозга медики и увидели засвеченные «бляшки», хаотично «рассыпанные» по снимку.
ТРИГГЕРЫ — РЕДКИЙ ТИП ГЕРПЕСА, НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ И КУРЕНИЕ.
— Подозрения врача подтвердились — у женщины выявили рассеянный склероз. К этому заболеванию имеется наследственная предрасположенность. Спусковым крючком к проявлению недуга являются вирусные инфекции, особенно вирус Эпштейна-Барр, недостаток витамина Д, курение и некоторые другие факторы.
Медики объясняют, что это аутоиммунное заболевание. У пациентов с таким недугом чрезмерно активный иммунитет принимает клетки собственного организма за чужеродные, например, вирусы, патогены или грибки, и начинает их уничтожать.
При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют белое вещество мозга — это пучки аксонов. Аксоны, как провода, передают электрический импульс от «умного» серого вещества дальше по нервной системе. Иммунные клетки же пожирают «изоляцию проводов» — вещество миелин, которое заменяется соединительной тканью — как в шрамах. Вот эта подмена нервных клеток на соединительную ткань и называется склероз. Такая замена функциональной ткани бывает и в мозге, и в легких, и в сердце, и в других органах.
В итоге аксоны перестают пропускать «ток» — нервные импульсы. Процесс этот именуется демиелинизацией, и он приводит к тому, что мозг не может «дозвониться», например, до руки, чтобы схватить яблоко, или до глаза, чтобы он передал картинку для обработки.
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ МОГУТ ДАЖЕ ОТКАЗАТЬ НОГИ.
А слово «рассеянный» в названии болезни говорит не о забывчивости, а о том, что те самые бляшки соединительной ткани, которые выглядят на снимке МРТ как белые пятна, могут быть расположены где угодно. Появилась такая бляшка в зоне, которая отвечает за движение, и человек теряет устойчивость, появляется шаткая походка. Если поражен зрительный нерв, могут сужаться поля зрения, и оно становится туннельным, как у водителя, сосредоточенного на трассе и ничего не видящего по сторонам.
К сожалению, рассеянный склероз, как и все аутоиммунные заболевания неизлечимы. Но можно сдержать его в узде.
— При отсутствии адекватного современного лечения в среднем через 15 лет более 50% пациентов имеют трудности в самостоятельном передвижении, — отметили в донском минздраве.
Уже больше десяти лет Ростовская область, как и другие регионы, закупает больным этим недугом дорогостоящие лекарства по федеральной программе. Они не могут излечить, но способны «заморозить» состояние, чтобы как можно дольше не было ухудшения. Иначе больной может ослабеть так, что передвигаться будет только с ходунками или даже на инвалидной коляске, а у многих колом встают мышцы от резких судорог и других нарушений, с которыми человек становится инвалидом. Если пациент и один из препаратов «подойдут» друг другу, то у человека высоки шансы встретить старость на своих двоих.