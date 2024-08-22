Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях

Кроме того, его показали ведущие телеканалы и издания Туниса, Турции, Египта, Сирии и ОАЭ.
В турецком сегменте X видео находится на вкладке «Популярное» и активно публикуется на других ресурсах. На видеохостинге YouTube пользователи из Турции положительно реагируют на поступок российского лидера:
«Кто бы что ни говорил, я люблю этого человека, прежде всего потому, что он любитель животных», — отметил турецкий пользователь.
«Я благодарю Путина за уважение к Исламу и Корану», — подчеркнул другой YouTube-пользователь.
«Путин — порядочный человек», — написал еще один турецкий зритель на YouTube.
Президент России прибыл в Чечню вечером во вторник, 20 августа. Там он посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Глава государства провел встречу с добровольцами, которые отправляются на СВО.