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Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, завирусилось в соцсетях, в том числе X и YouTube. На это обратило внимание РИА Новости.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кроме того, его показали ведущие телеканалы и издания Туниса, Турции, Египта, Сирии и ОАЭ.

В турецком сегменте X видео находится на вкладке «Популярное» и активно публикуется на других ресурсах. На видеохостинге YouTube пользователи из Турции положительно реагируют на поступок российского лидера:

«Кто бы что ни говорил, я люблю этого человека, прежде всего потому, что он любитель животных», — отметил турецкий пользователь.

«Я благодарю Путина за уважение к Исламу и Корану», — подчеркнул другой YouTube-пользователь.

«Путин — порядочный человек», — написал еще один турецкий зритель на YouTube.

Президент России прибыл в Чечню вечером во вторник, 20 августа. Там он посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Глава государства провел встречу с добровольцами, которые отправляются на СВО.

Путин Владимир
религии