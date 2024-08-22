Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, завирусилось в соцсетях, в том числе X и YouTube. На это обратило внимание РИА Новости.