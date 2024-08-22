В России в сентябре могут принять ГОСТ на школьную форму

По его словам, обсуждавшийся публично проект стандарта получил значительное количество замечаний и предложений. В результате этого все основные вопросы, вызывавшие разногласия, были сняты. После урегулирования последних оставшихся спорных моментов документ будет передан в Росстандарт и утвержден уже в сентябре.