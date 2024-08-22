С опорой на традиции и мастерство

— Создание комфортной среды в городах ответственности для нас так же важно, как создание безопасных условий на производстве. Сегодня СУЭК и Фонд Мельниченко взяли на себя масштабную миссию — в соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина разработать мастер-планы для городов присутствия в крае — Бородино, Назарово и Шарыпово. Впервые в отечественной практике мастер-планы будут создаваться на конкурсной основе: в наших городах уже начали работу эксперты-аналитики из Москвы, которые собирают вводную информацию для будущего конкурса. Предполагается, новые мастер-планы будут максимально синхронизированы с планами развития всего Красноярского края. Также документ разместят в общем доступе в сети Интернет, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с перспективами родного города. Кроме того, в шахтерских городах СУЭК активно участвует в программах благоустройства, поддержки образования, культуры, медицины и спорта. Только так, подходя к своей работе комплексно и многогранно, мы можем рассчитывать и на стабильность в трудовых коллективах, и на новые рекорды, и на кадровый резерв, а значит, развитие наших предприятий.