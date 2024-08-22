С опорой на традиции и мастерство

25 августа Россия отметит День шахтера. Для Красноярского края шахтерский праздник — особый день, поскольку именно уголь лежит в основе развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры, других энергоемких видов промышленности. А в трех городах края День шахтера празднуют как общегородской, поскольку не только своим появлением, но и дальнейшим становлением они обязаны именно угледобыче. Это города Бородино, Назарово и Шарыпово, в которых работают Бородинский разрез имени М. И. Щадова, крупнейшее предприятие открытой угледобычи в стране, нынче отмечающее 75-летие, Назаровский и Березовский разрезы. Все они трудятся в составе АО «Сибирская угольная энергетическая компания». С какими результатами встречают красноярские предприятия угледобычи свой праздник, мы поговорили с генеральным директором АО «СУЭК-Красноярск» Евгением Евтушенко.
РГ: Евгений Михайлович, предлагаю начать с достижений. Какие-то уже состоялись в 2024 году?
— Скажу так: у нас в этом году вообще сплошные достижения. Например, в феврале, в День защитника Отечества, мы установили суточный рекорд отгрузки за последние 20 лет: 201 100 тонн угля. А вклад Березовского разреза в общий объем — 81,7 тысячи тонн — оказался максимальным за всю историю предприятия с 1975 года. Рекордом месячной добычи по итогам февраля отметился Бородинский разрез-юбиляр: в самом коротком месяце в году он отгрузил 2 миллиона 530 тысяч тонн угля — это лучший результат в его новейшей истории. Еще один рекорд бородинцы установили на вскрыше: за сутки отгрузили в полувагоны 76,5 тысячи кубометров породы. Также по итогам закрытого корпоративного конкурса «Гордость СУЭК — добываем успех», который проводится в компании ежегодно накануне Дня шахтера, Березовскому разрезу присвоен статус «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда на открытых горных работах», а директор Бородинского разреза Юрий Алексеевич Килин удостоен почетного звания «Лучший директор».
РГ: Но такие достижения — это работа не только руководства. Есть чем похвалиться сотрудникам, занятым непосредственно на добыче угля и в других связанных технологических процессах?
— Безусловно есть. С приходом на красноярскую землю в 2002 году один из первых шагов, который сделала СУЭК, — возродила традиции проведения производственных соревнований. Конкурсы «Лучший по профессии», месячники повышенной производительности, трудовые вахты к различным памятным датам. Такая трудовая вахта прошла у нас накануне Дня шахтера. За этот период отдельным бригадам удалось перевыполнить производственный план на 10, 20, 30 и даже 40 процентов. А рекордсменом стала бригада экскаватора ЭКГ 12,5 № 99 Бородинского разреза под управлением бригадира Сергея Баряка — она сработала с плюсом к плану 46,6 процента! Все лидеры трудовой вахты за свои достижения получат денежные премии в День шахтера. Компания, в свою очередь, получила главное — повышение общей производительности: наши предприятия в этом году уже добыли свыше 20 миллионов тонн угля, а это почти на 10 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.
РГ: Денежные премии — это хорошо, а существуют у вас нематериальные способы поощрения?
— Конечно, как без них, — такое есть, наверное, у любого предприятия в стране. Есть у нас и более интересные традиции: например, с 2020 года мы присваиваем новым тепловозам, занятым на перевозке угля и породы, имена заслуженных железнодорожников. Уже четыре года по Бородинскому разрезу курсируют локомотивы «Виктор Фурса» и «Евгений Сурков», а совсем недавно два новых тепловоза мы назвали именами Валерия Тышкевича и Николая Угрюмова — оба они внесли огромный вклад в развитие транспортной инфраструктуры угледобывающего предприятия. Валерий Викторович Тышкевич — полный кавалер знака «Трудовая слава», почти 30 лет был начальником локомотивного депо погрузочно-транспортного управления, а Николай Васильевич Угрюмов, обладатель всех трех степеней почетного знака «Шахтерская слава», 43 года проработал в службе пути. Я думаю, что такая награда куда ценнее премии.
РГ: Возвращаясь к производительности труда: ее ведь можно повышать не только скоростью работы, но и внедрением технических изобретений. Раньше это называлось «рационализаторскими предложениями». Есть ли у вас такое явление сегодня?
— Скажу больше: оно по-прежнему так и называется. Рацпредложений поступает от наших сотрудников так много, что перечислить всех изобретателей пофамильно невозможно. Например, только с начала этого года специальная комиссия рассмотрела 64 рационализаторских проекта, за которые авторам было суммарно выплачено в качестве поощрения почти 9 миллионов рублей. Глава комиссии, директор по экономике и финансам «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский не раз отмечал, что в последние годы наблюдается рост вовлеченности персонала в рационализаторские процессы. Растет и количество участников, и качество их предложений.
РГ: А все это помогает сегодня расти и развиваться в условиях санкций?
— Разумеется, хотя этот процесс гораздо шире рационализаторства. Сегодня СУЭК сделала значительные шаги в направлении импортозамещения. Наша объединенная сервисная компания, в состав которой входят ремонтно-механические и машиностроительные заводы в Красноярском, Забайкальском, Приморском краях, Кузбассе и Хакасии, уже наладила выпуск широкого спектра запасных частей и комплектующих для горнотранспортного оборудования. В том числе у нас, в Красноярском крае, на Бородинском ремонтно-механическом заводе освоен выпуск литейной продукции, гусеничных лент, рештаков скребкового конвейера для подземных работ, комплектующих для экскаваторов. Кстати, впервые представленное нашими мастерами натяжное ведущее колесо для экскаваторов, занятых на открытых горных работах, получило Гран-при на XXXII Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг — 2024» в Новокузнецке.
РГ: Очевидно, что производство не может существовать в отрыве от коллективов, а коллективы — в отрыве от городской среды. Какое место СУЭК отводит в своей деятельности этому направлению?
— Создание комфортной среды в городах ответственности для нас так же важно, как создание безопасных условий на производстве. Сегодня СУЭК и Фонд Мельниченко взяли на себя масштабную миссию — в соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина разработать мастер-планы для городов присутствия в крае — Бородино, Назарово и Шарыпово. Впервые в отечественной практике мастер-планы будут создаваться на конкурсной основе: в наших городах уже начали работу эксперты-аналитики из Москвы, которые собирают вводную информацию для будущего конкурса. Предполагается, новые мастер-планы будут максимально синхронизированы с планами развития всего Красноярского края. Также документ разместят в общем доступе в сети Интернет, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с перспективами родного города. Кроме того, в шахтерских городах СУЭК активно участвует в программах благоустройства, поддержки образования, культуры, медицины и спорта. Только так, подходя к своей работе комплексно и многогранно, мы можем рассчитывать и на стабильность в трудовых коллективах, и на новые рекорды, и на кадровый резерв, а значит, развитие наших предприятий.