Модернизация идет по плану

Предприятие, работающее в составе холдинга «Сибирский цемент», остается одним из лидеров строительной отрасли Красноярского края. По словам управляющего директора ООО «Красноярский цемент» Дмитрия Киреева, все намеченные планы компанией выполняются в срок.
Дмитрий Сергеевич, с какими результатами завод завершил первое полугодие?
— За период с января по июнь выпущено 323,5 тысячи тонн цемента, реализовано 323,7 тысячи тонн. Большая часть продукции доставлена потребителям автотранспортом. В ассортименте предприятия десять видов цемента — как общестроительных, так и специальных. На рынке сейчас наиболее востребованы портландцемент ЦЕМ I 42,5Н" 31108–2020" и портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б" 31108–2020".
О том, как сложится текущий год для регионального цементного рынка, говорить пока рано: еще не прошел пик строительного сезона. В 2023 м, например, мы значительно превзошли итог предшествующего периода. Причин было две: во первых, спрос на стройматериалы вырос, во вторых, в августе на заводе открылось новое отделение цеха «Помол» с современной цементной мельницей, которая работает в замкнутом цикле и производит сепарированную продукцию.
В 2024 м тоже есть поводы для оптимизма, но не будем забегать вперед.
Какую роль сегодня играет предприятие в развитии краевой экономики?
— Компания, как и прежде, участвует в реализации крупнейших проектов жилищного и инфраструктурного строительства в регионе. Мы поставляем продукцию для строительства городского метро, реконструкции международного аэропорта «Красноярск», для возведения промышленных сооружений, в том числе компании «Роснефть» и Черногорского горно-обогатительного комбината, объектов месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинское.
Кстати, не так давно Красноярский цементный завод посетил глава Красноярска Владислав Логинов. Думаю, мы смогли приятно удивить его — и масштабами деятельности, и ответственным подходом к работе, который проявляется во всем, включая сервис доставки продукции.
Своевременную отгрузку цемента заказчикам обеспечивает собственное модернизированное транспортное подразделение. В этом году заводской парк спецтехники пополнили два автоцементовоза. Помимо этого, на промышленную площадку поступили два карьерных самосвала Sitrak С7H, грузоподъемностью более 28 тонн каждый, и экскаватор Sany SY375H с подъемной кабиной для разгрузки вагонов. Общая стоимость машин, приобретенных по договорам лизинга, — 88 миллионов рублей.
Постоянное переоснащение производства имеет важное значение в развитии предприятия. В первом полугодии в цехах ООО «Красноярский цемент» проведены плановые мероприятия, связанные с модернизацией, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования. Совокупные затраты составили 743,7 миллиона рублей.
Наверняка модернизация тесно связана и с вопросами экологии?
— Любое современное предприятие должно заботиться об охране окружающей среды. Тем более, если промышленная площадка расположена в черте крупного города.
Мы непрерывно реализуем масштабную программу, направленную на обеспечение высокого уровня экологической безопасности производства, поддерживаем надежную работу обеспыливающего оборудования. На заводе, в частности, функционирует 71 газоочистная установка, их эффективность оценивается в 98−99 процентов. В первой половине 2024 года в цехах заменено 1378 рукавов на рукавных фильтрах, еще шесть фильтров отремонтировано.
Все процессы на предприятии — и система экологической безопасности производства тоже — организованы на высоком уровне. Это подтвердили результаты второго надзорного аудита: наша система менеджмента качества (СМК) соответствует всем требованиям международного стандарта ISO 9001. Помимо реализации экологической политики оценивались: организация охраны труда и пожарной безопасности, управление технологией производства и инфраструктурой, процессы добычи глины и известняка, производства шлама и цемента, система контроля качества, отзывы потребителей. Каждое подразделение «Красноярского цемента» работает на бесперебойное обеспечение рынка качественной продукцией.
Такая оценка специалистов международного сертификационного органа дает предприятию дополнительные конкурентные преимущества?
— Верно. К слову, мы получаем признание и других отраслевых экспертов. В прошлом году завод в очередной раз стал лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Диплом победителя присужден за композиционный портландцемент типа ЦЕМ II. Его выпуск мы освоили относительно недавно, но уже вышли на значительные объемы. При его производстве используется узола — уноса с местной ТЭЦ. За композиционными цементами — будущее. Добавление комплекса активных минеральных добавок в состав цемента приводит к уменьшению содержания клинкера и, соответственно, к снижению выбросов углекислого газа, а также экономии природных невозобновляемых сырьевых ресурсов.
Подытожу: в 2024 году предприятие, которое в ноябре отметит свой 80-летний юбилей, продолжает устойчивое развитие в соответствии с потребностями общества и рынка, выпуская продукцию стабильно высокого качества.