Модернизация идет по плану

— Верно. К слову, мы получаем признание и других отраслевых экспертов. В прошлом году завод в очередной раз стал лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Диплом победителя присужден за композиционный портландцемент типа ЦЕМ II. Его выпуск мы освоили относительно недавно, но уже вышли на значительные объемы. При его производстве используется узола — уноса с местной ТЭЦ. За композиционными цементами — будущее. Добавление комплекса активных минеральных добавок в состав цемента приводит к уменьшению содержания клинкера и, соответственно, к снижению выбросов углекислого газа, а также экономии природных невозобновляемых сырьевых ресурсов.