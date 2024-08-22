Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 августа 2024 года

Жара опять вернулась в Приангарье. Согласно прогнозам Иркутского Гидрометцентра, в областном центре шкала термометра поднимется до +27, ночью опуститься до +12. Дождя не ожидается, будет переменная облачность, ветер 4−9 м/с.
— Днём в западных, северо-западных районах кратковременные дожди, в Нижнеудинском районе, в горах Восточного Саяна небольшие, местами ливневые дожди, грозы, утром в отдельных районах туман, — поделились синоптики.
В регионе будет до +28, при облачной погоде до +18. Ветер 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. В западных районах при грозах задует до 15−18 м/с.
Вот что обещает погода в Иркутске 22 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из торгового центра эвакуировали 300 человек.