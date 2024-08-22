Траву скосили на 140 участках Октябрьского округа в Иркутске

С начала августа в Октябрьском округе Иркутска скосили траву на 140 территориях. На этой неделе работы провели на улице Коммунистической и Верхней Набережной, возле ледокола «Ангара» и трамвайного парка, около зданий на Красноказачьей 76 и Пискунова 147. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Занимаются покосом вдоль автомобильной трассы и мостов, в парках, скверах и на многих других общественных территориях. Также рабочие следят за порядком во дворах.
— В зоне ответственности комитета по управлению округом находится около 200 таких территорий, их площадь составляет около 300 тысяч квадратных метров. В зависимости от погоды покосы летом выполняют два или три раза. Это улучшает облик Иркутска. Но самое главное — обеспечивает пожарную безопасность, — рассказал глава Октябрьского округа Георгий Комаров.
Правила благоустройства областного центра гласят, что высота травы не должна превышать 15 сантиметров. Все то, что скосили, должны сразу же убирать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области заработал центр назначения мер социальной поддержки.