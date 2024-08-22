Траву скосили на 140 участках Октябрьского округа в Иркутске

С начала августа в Октябрьском округе Иркутска скосили траву на 140 территориях. На этой неделе работы провели на улице Коммунистической и Верхней Набережной, возле ледокола «Ангара» и трамвайного парка, около зданий на Красноказачьей 76 и Пискунова 147. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.