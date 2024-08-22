Россияне начали сталкиваться с переработками из-за удаленки

«Баланс между работой и частной жизнью не означает одинаковое количество времени, потраченное на то и другое. Здесь скорее важно, насколько качественно это время проводится. Один час вовлеченного общения с детьми, без отвлечений на телефон, даст гораздо больше, чем целый день рядом, но когда вы то и дело отвечаете на сообщения. То же относится к отдыху или хобби, их важно вписывать в свое расписание, чтобы не столкнуться с выгоранием», — добавляет она.