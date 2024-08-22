Россияне начали сталкиваться с переработками из-за удаленки

Больше половины россиян (56%) сталкиваются с переработками, говорится в новом опросе сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Российской газеты»). В долгосрочной перспективе это приводит к профессиональному выгоранию. И все из-за того, что многие сотрудники пренебрегают чётким планированием времени.
Удаленная работа — ещё одна причина сложности с соблюдением balance между работой и личным временем. Гибкий график удаленной работы приводит к тому, что рабочий день растягивается.
Интересно, что 46% опрошенных россиян отчасти довольны соотношением работы и личной жизни, каждый третий (30%) полностью этим доволен, а 24% респондентов признались, что хотели бы что-то улучшить.
Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой отмечает:
«Работа в офисе, под присмотром бдительного коллектива и начальника, зачастую подгоняющего сотрудников и устраивающего “разборы полётов”, своего рода “палочка- выручалочка” для неорганизованных личностей. Однако сознание таких работников порой работает в противоположную трудовому процессу сторону, позволяя в рабочее время устраивать постоянные перекуры или развлекаться онлайн-играми».
На удаленке работник имеет свои преимущества: может планировать трудовой график, совмещая его с делами по дому. Но при этом от него требуется одно конкретное качество — самоорганизованность. «По личному опыту могу сказать: более эффективно сначала максимально решить трудовые задачи, а уже потом заниматься личными вопросами», — говорит представитель профсоюза.
Умение планировать — еще один важный момент: при четком графике и списке приоритетов можно сделать больше и еще останется время на отдых. Преимуществ в удаленном режиме у самоорганизованного человека много.
«Что касается переработок: на удаленке человек находится в проектном режиме. Тут не спрячешься за коллективом — надо выдавать результат. А значит, работа должна быть интересной. Начальник или платформеннозанятый — заказчик должен видеть твое усердие. За качественную работу — поощрение. Однако если начальник тебя не оценил, совершенствуйся или ищи другого руководителя», — советует эксперт.
Генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян, в свою очередь, подчеркивает, что выстраивая баланс между рабочими и личными задачами, в первую очередь, важно занять взрослую позицию. Удаленка, действительно, размыла границы рабочего дня, и чаще всего рабочие чаты не замолкают по графику в 18.00.
Поэтому здесь каждый человек может, во-первых, оценить срочность и важность текущих задач, а также соотнести их со своими долгосрочными жизненными целями. «Например, если вы фрилансер и у вас есть цель накопить на крупную покупку, вы можете принять решение, что на какое-то время работа в вашей жизни будет преобладать. Или, если у вас есть задача запустить проект или продукт, который повлияет на вашу дальнейшую карьеру, вы также ставите работу в приоритет», — говорит Екатерина Мовсесян.
Если же острой срочности нет, человек может определить для себя, какое время он выделяет для общения с семьей, для спорта или досуга.
«Баланс между работой и частной жизнью не означает одинаковое количество времени, потраченное на то и другое. Здесь скорее важно, насколько качественно это время проводится. Один час вовлеченного общения с детьми, без отвлечений на телефон, даст гораздо больше, чем целый день рядом, но когда вы то и дело отвечаете на сообщения. То же относится к отдыху или хобби, их важно вписывать в свое расписание, чтобы не столкнуться с выгоранием», — добавляет она.