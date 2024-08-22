Юрково: путь ускорения

— Станция уникальна тем, что она единственная на юге Кузбасса способна принимать с железнодорожного пути общего пользования магистральные локомотивы и длинносоставные поезда из более чем ста вагонов и отправлять эшелоны весовой нормы 7 100. И самое главное созданы максимально комфортные условия для сотрудников. Кто бы ни заходил сюда, все говорят, что хотели бы здесь работать, — добавляет начальник станции.