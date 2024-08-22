Юрково: путь ускорения

В преддверии Дня шахтера на Калтанском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» торжественно введена в эксплуатацию новая железнодорожная углесборочная станция Юрково.
Эту станцию уже по праву называют южными воротами для отправки кузбасского угля. Инновационная, технологичная, с высокой пропускной способностью, она позволит более чем вдвое увеличить объемы отгрузки высококачественной угольной продукции с Калтанского разреза и ускорить его доставку потребителям.
Еще недавно железнодорожные составы с калтанским углем формировали на станции Сарбала Западно-Сибирской железной дороги, куда они прибывали со станции Черный Калтан Калтанского угольного разреза и других угольных предприятий юга Кузбасса. Теперь же уголь поедет к месту назначения напрямую со станции Юрково, минуя станции примыкания РЖД. Все благодаря тому, что Юрково работает по сквозной технологии.
Загруженные на станции Черный Калтан составы с углем по новой схеме следуют до Юрково, где проложено сразу десять приемо-отправочных путей. И по ним поездные локомотивы РЖД сразу выводят эти составы на маршрутную сеть Российских железных дорог. В результате значительно увеличивается оборот вагонов, а время перевозок, наоборот, сокращается.
— Юрково построена в рамках реализации проекта «ПТУ Юг». Это крупнейший в истории компании «Кузбассразрезуголь» проект развития транспортной инфраструктуры. И вместе со строительством новой углесборочной станции и железнодорожных путей мы модернизировали станцию Черный Калтан, где производится отгрузка угля с Калтанского разреза. Все системы управления объектами автоматизированы, что обеспечивает высокую эффективность и безопасность их работы. Пропускная способность Юрково позволяет ежедневно отправлять потребителям до семи составов с углем, — отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.
Строительство Юрково «Кузбассразрезуголь» начал в феврале 2022 года, можно сказать, в чистом поле. По словам начальника станции Александра Файна, за два с небольшим года здесь проложили 26 километров железнодорожных электрифицированных путей, 30 километров контактных сетей и смонтировали 37 стрелочных переводов.
— Станция уникальна тем, что она единственная на юге Кузбасса способна принимать с железнодорожного пути общего пользования магистральные локомотивы и длинносоставные поезда из более чем ста вагонов и отправлять эшелоны весовой нормы 7 100. И самое главное созданы максимально комфортные условия для сотрудников. Кто бы ни заходил сюда, все говорят, что хотели бы здесь работать, — добавляет начальник станции.
Движением поездов, а также стрелками светофора и другими объектами полностью управляет автоматика. Объект оборудован современной системой микропроцессорной централизации, которая контролирует все маневры и техническое состояние железнодорожной инфраструктуры.
Загрузка вагонов, как и прохождение порожних и груженых составов по путям, отслеживается в режиме реального времени с помощью системы оптического коммерческого осмотра «ОКО». За счет такого цифрового решения будет ускорен вагонооборот и полностью оцифрованы приемо-сдаточные процессы.
При строительстве Юрково и ее железнодорожной инфраструктуры применялись наилучшие доступные технологии. Чтобы свести к минимуму шумовое воздействие от движущихся поездов по пути их следования, смонтирован звукозащитный экран протяженностью в два километра. А на реке Черный Калтанчик построены современные сооружения для очистки сточных вод.
Первый угольный состав по сквозной технологии с новой станции Юрково торжественно отправили в преддверии Дня шахтера — 14 августа. Семьдесят один полувагон проследовал в направлении дальневосточного порта Находка.
Открытие новой железнодорожной станции в Кузбассе важно и для региона. Благодаря расширению инфраструктуры, на объектах «ПТУ Юг» появилось более шестидесяти новых современных рабочих мест.
Поздравляем вас с Днем шахтера!
Этот праздник объединяет смелых, энергичных и трудолюбивых людей, которые вносят значимый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности нашей страны, ее социально-экономическое развитие.
От всей души желаем Вам здоровья, оптимизма и успехов в достижении намеченных целей!
Коллектив компании АО «УК “Кузбассразрезуголь”.
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