Мужчину посадили в колонию на семь лет за попытку дать взятку в Чунском районе

Судом было установлено, что 10 января 2022 года мужчина очередной раз ехал за рулем «Ауди А4» в состоянии алкогольного опьянения. До этого его уже судили за это. В этом же году мужчину лишали свободы и права управления машиной за вождение в нетрезвом виде. В этот раз полицейские задержали его на улице Мира в поселке Чунский. После того, как его остановили, мужчина настойчиво стал предлагать взятку правоохранителям. Он хотел, чтобы на него не составляли административный протокол. Также просил, чтобы ГИБДДшники отключили в своей машине видеорегистратор и не упоминали, что за рулем он ехал пьяный.