Мужчину посадили в колонию на семь лет за попытку дать взятку в Чунском районе

За то, что пытался дать взятку работнику ГИБДД, 36-летнего местного жителя Чунского района Иркутской области приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Судом было установлено, что 10 января 2022 года мужчина очередной раз ехал за рулем «Ауди А4» в состоянии алкогольного опьянения. До этого его уже судили за это. В этом же году мужчину лишали свободы и права управления машиной за вождение в нетрезвом виде. В этот раз полицейские задержали его на улице Мира в поселке Чунский. После того, как его остановили, мужчина настойчиво стал предлагать взятку правоохранителям. Он хотел, чтобы на него не составляли административный протокол. Также просил, чтобы ГИБДДшники отключили в своей машине видеорегистратор и не упоминали, что за рулем он ехал пьяный.
— Не имея при себе денег, мужчина попросил знакомого привезти их к автомобилю ДПС. Получив сумму в размере 200 тысяч рублей положил их в перчаточный ящик автомобиля. Инспектор от получения взятки отказался, незамедлительно сообщив в дежурную часть, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Тогда на нарушителя завели уголовное дело и задержали на месте. Но свою вину он не признал, у него была совершенно иная версия происходящего. После вынесения приговора, его взяли под стражу сразу же, в зале суда. Те 200 тысяч, что он предлагал правоохранителю, отправили в доход государства.
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