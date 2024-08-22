Переменчивая погода с дождями ожидается в Приморье в предстоящие выходные

В ночь на воскресенье дожди не предвидятся. Но днем, когда антициклон уйдет на восток, атмосферные фронты со стороны Китая вызовут на больше территории Приморья дожди, которых не будет только в восточных районах края. Температура воздуха понизится на 1−4 градуса.