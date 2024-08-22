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Переменчивая погода с дождями ожидается в Приморье в предстоящие выходные

В субботу 24 августа в крае потеплеет до +29°С.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 763 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные в Приморье ожидается переменчивая синоптическая обстановка. Но по информации Примгидромета, погода обрадует жителей и гостей края в субботу.

В ночь на 24 августа в регионе местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха достигнет +13…+20°С. Днем под влиянием антициклона ожидается спокойная погода без осадков, потеплеет до +22…+29°С.

В ночь на воскресенье дожди не предвидятся. Но днем, когда антициклон уйдет на восток, атмосферные фронты со стороны Китая вызовут на больше территории Приморья дожди, которых не будет только в восточных районах края. Температура воздуха понизится на 1−4 градуса.

Во Владивостоке в предстоящую субботу осадки не ожидаются, ночью столбики термометров покажут +17…+20°С, днем воздух прогреется до +25…+29°С. В воскресенье 25 числа есть вероятность небольшого дождя, дневная температура понизится до +20…+24.