Дмитрий Демешин: Развитие дорожной инфраструктуры в крае — приоритетная задача

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всего благодаря этому в 2024 году отремонтируют 24 моста и четыре участка трасс регионального значения.
В рамках нацпроекта проведен ремонт автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Региональная магистраль является одной из самых протяженных в крае, она соединяет 17 населенных пунктов. Длина восстановленного участка — три километра, стоимость работ — свыше 100 миллионов рублей.
В результате устранены дефекты покрытия, очищены кюветы, укреплена обочина. Кроме того, для обеспечения безопасности при реверсивном движении транспорта установлены светофоры, а для удобства жителей обустроены посадочные площадки с автопавильонами.
Досрочно завершен ремонт дороги «Подъезд к селу Покровка». Протяженность восстановленного участка составила более шести километров. Специалисты уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, провели расчистку полосы отвода, вырубку растительности, планировку откосов.
Продолжается ремонт автомобильной дороги «Подъезд к рабочему поселку Мухен» в районе имени Лазо. Общая протяженность участка — четыре километра. Специалисты провели локальную замену грунта в местах образования пучин, приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Проектом также предусмотрено обустройство заездного кармана и посадочной площадки для автопавильона. В завершение здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку. Закончить работы планируется к середине сентября.
Один из проблемных участков в крае — подъезд к поселку Монгохто в Ванинском районе.
— Люди измучены ожиданием ремонта. Мы провели совещание с подрядчиками, деньги на проведение работ есть — 276 миллионов рублей до 2026 года. Но пока придется периодически отсыпать и грейдировать эту дорогу. Строительство Восточного полигона в данный момент делает асфальтирование бессмысленным, — отметил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Отдельное внимание уделят автодороге Комсомольск — Амурск.
— Практически 200 миллионов будет выделено на региональную дорогу. Отремонтируем восемь километров — от 11-го до 18-го, также выполним восстановление покрытия на подъезде к селу Ачан. Кроме того, сделаем так называемое кольцо — это въездная группа в Амурск, и проспекты Строителей и Октябрьский. Все расчеты уже есть, в настоящий момент ждем заключения контрактов, — сообщила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
В Хабаровске работы по дорожному нацпроекту завершены на 14 объектах, на 18 — продолжаются. Самый масштабный ремонт развернулся на проспекте 60-летия Октября. На участке протяженностью 1,9 километра полностью меняют основание дороги, выполняются комплексные работы по устройству водоотводных лотков из железобетонных конструкций, нового покрытия дорожной одежды из асфальтобетонных смесей, замене бордюрного камня, установке новых автопавильонов, модернизации освещения и светофорных объектов. Все работы сейчас ведутся с опережением графиков. Врио губернатора края лично оценил ход работ и поручил подрядчику ускорить процесс. В результате ремонт завершат не в ноябре, как прописано в контракте, а уже в сентябре.
Другая проблемная территория в региональном центре — микрорайон имени Горького. На плачевное состояние дорог здесь жаловались жители. Восстановительные работы по поручению главы региона начались в июле. На эти цели краевое правительство выделило городской администрации финансовую помощь в размере 100 миллионов рублей.
Врио губернатора поручил мэру города Сергею Кравчуку держать на контроле ход ремонта, а также установить информационные щиты с указанием сроков окончания работ.
— Надо людям говорить, чтобы они понимали, что в этом году мы выполнили один объем работ, в следующем — сделаем другой, что про них не забыли. Каждую улицу помнят и учитывают в планах развития городской дорожной инфраструктуры, — уточнил Дмитрий Демешин.
Со следующего года в нацпроект «Безопасные качественные дороги» включат Амурск. Благодаря этому на ремонт дорожного покрытия в районном центре направят 62 миллиона рублей. Ранее жители указали на то, что в городе уже более десяти лет не проводился капитальный ремонт дорог, только ямочный.
86,7 миллиона рублей по дорожному нацпроекту в 2025 году получит Советская Гавань.
— Будут отремонтированы пять улиц. При планировании такой работы местные власти обязаны опираться на мнение людей, живущих здесь, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Хабаровский край участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. За это время приведено в нормативное состояние свыше 700 километров дорог, в том числе 74 моста общей протяженностью более 1,6 тысячи погонных метров.