Дмитрий Демешин: Развитие дорожной инфраструктуры в крае — приоритетная задача

В Хабаровске работы по дорожному нацпроекту завершены на 14 объектах, на 18 — продолжаются. Самый масштабный ремонт развернулся на проспекте 60-летия Октября. На участке протяженностью 1,9 километра полностью меняют основание дороги, выполняются комплексные работы по устройству водоотводных лотков из железобетонных конструкций, нового покрытия дорожной одежды из асфальтобетонных смесей, замене бордюрного камня, установке новых автопавильонов, модернизации освещения и светофорных объектов. Все работы сейчас ведутся с опережением графиков. Врио губернатора края лично оценил ход работ и поручил подрядчику ускорить процесс. В результате ремонт завершат не в ноябре, как прописано в контракте, а уже в сентябре.