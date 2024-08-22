Глава СК РФ взял на контроль ситуацию со строительством мечети в Хабаровске

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Хабаровске. В телеграм-канале сообщается, что на улице Черноморской в Хабаровске под видом строительства частного дома организовано возведение мечети, где проводятся религиозные мероприятия с участием лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».