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Глава СК РФ взял на контроль ситуацию со строительством мечети в Хабаровске

Там собираются нелегальные мигранты.

Источник: ГУ МВД

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Хабаровске. В телеграм-канале сообщается, что на улице Черноморской в Хабаровске под видом строительства частного дома организовано возведение мечети, где проводятся религиозные мероприятия с участием лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по этому факту начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Степанову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

СК