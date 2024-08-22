Поддержку семей с усыновленными детьми увеличивают в Хабаровском крае

Различий в поддержке для родных и усыновленных детей нет. Ведущей программой национального проекта «Демография» является материнский капитал. Среди региональных мер — региональный материнский капитал на второго ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года. С 1 февраля 2024 года его размер составляет 249 907 рублей. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей, начиная с 2011 года, семья получает краевой материнский капитал в размере 327 606 рублей с 1 января 2024 года, — уточнили в министерстве.