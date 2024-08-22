Поддержку семей с усыновленными детьми увеличивают в Хабаровском крае

Семьи, принявшие на воспитание усыновленных детей, имеют право на весь спектр государственной поддержки в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба правительства края.
Независимо от происхождения ребенка, будь он родной или усыновленный, предоставляется весь комплекс мер социальной помощи. Это включает материнский капитал, региональный материнский капитал, пособия на детей, согласно информации министерства социальной защиты региона. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Демография» и региональных программ.
Различий в поддержке для родных и усыновленных детей нет. Ведущей программой национального проекта «Демография» является материнский капитал. Среди региональных мер — региональный материнский капитал на второго ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года. С 1 февраля 2024 года его размер составляет 249 907 рублей. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей, начиная с 2011 года, семья получает краевой материнский капитал в размере 327 606 рублей с 1 января 2024 года, — уточнили в министерстве.
Также отмечается, что по указу врио губернатора Дмитрия Демешина с августа текущего года размер краевого материнского капитала увеличен на 50 тысяч рублей по сравнению с предыдущим.
При усыновлении каждого ребенка родители получают разовую выплату. С 1 января 2024 года ее размер по региону составляет 327 606 рублей минус НДФЛ. Если усыновляется ребенок-инвалид, ребенок старше 7 лет или братья и сестры, предусмотрено разовое пособие от 225 596,28 до 300 795,04 рублей. Эти выплаты обеспечивает Социальный фонд РФ, — добавили в министерстве соцзащиты.
Получение краевой поддержки возможно через портал муниципальных и государственных услуг, Центры социальной поддержки населения или МФЦ.
Для оформления государственных мер поддержки усыновителям необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России, МФЦ или через портал муниципальных и государственных услуг. Пособие и единовременные выплаты можно оформить по месту работы или учебы.
Кроме усыновления, предусмотрены опека и попечительство, приемная семья, для которых также предусмотрены меры поддержки. Например, ежемесячно на содержание детей-сирот и детей без попечения родителей, в приемных семьях, выплачивается от 13 039,45 до 17 385,94 рублей в зависимости от районного коэффициента, — отметили в ведомстве.
Приемные родители получают вознаграждение от 15 212,08 до 20 282,77 рублей. Помимо этого, с 1 июля 2024 года краевое правительство установило единовременную выплату приемным родителям при установлении опеки или попечительства над детьми-сиротами в размере 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей на каждого ребенка и ребенка-инвалида соответственно. Также предусмотрено единовременное пособие при передаче ребенка в семью в размере от 29 525,16 до 39 366,88 рублей, выплачиваемое Социальным фондом России.