Интенсивные дожди ожидаются в Приморье — штормовое предупреждение продолжает действовать

В четверг, 22 августа, область низкого давления будет постепенно смещаться в северо-восточном направлении над акваторией моря, вызывая интенсивные дожди на восточном побережье. В других частях Приморья сохранятся атмосферные фронты с местными дождями, на севере они будут особенно сильными, сообщает ИА PrimaMedia.