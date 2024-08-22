Интенсивные дожди ожидаются в Приморье — штормовое предупреждение продолжает действовать

В четверг, 22 августа, область низкого давления будет постепенно смещаться в северо-восточном направлении над акваторией моря, вызывая интенсивные дожди на восточном побережье. В других частях Приморья сохранятся атмосферные фронты с местными дождями, на севере они будут особенно сильными, сообщает ИА PrimaMedia.
По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Приморье переместится циклон, который принесет обильные дожди по всей территории, в некоторых районах они будут очень интенсивными. Температурный фон останется практически без изменений.
Угроза опасных явлений остаётся, штормовое предупреждение, объявленное 19 августа, продолжает действовать.
Днем в пятницу циклон переместится на Сахалин, увлекая за собой непогоду. Дожди в Приморье ослабнут и постепенно прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха поднимется до +25 °С на севере и до +32 °С на юге.
Во Владивостоке сегодня временами ожидаются туман и морось. Вечером прогнозируется дождь, ночью — сильный дождь. Температура и влажность останутся на прежнем уровне. Завтра днем осадков не предвидится, небо прояснится, температура поднимется до +27…+32 °С, а влажность снизится до 50−60%.