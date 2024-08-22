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Появились новые детали в деле опасной ОПГ из Приморья — за что «взяли»

Члены группы требовали от таксистов еженедельную плату.

Источник: PrimaMedia.ru

Следователи СКР Приморья предъявили обвинение по делу о вымогательстве, организованном преступной группой, сообщает ИА PrimaMedia.

Следствие СК Приморья завершило действия по уголовному делу в отношении Алексея Симонова и Алексея Вахрушева, касающегося вымогательства, организованного преступной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Согласно данным следствия, с сентября 2021 года по май 2024 года Алексей Симонов, Алексей Вахрушев, Константин Пышный, Вячеслав Бубнов, Абдулло Ахадов, Миршоджон Тураев и Андрей Ерохин создали межэтническую преступную группу для вымогательства денег у таксистов, желающих работать на территории аэропорта имени В. К. Арсеньева.

Члены группы требовали от таксистов еженедельную плату в размере 5 тысяч рублей. Несогласным с этими требованиями фигуранты угрожали насилием и повреждением имущества.

В Приморье задержали участников ОПГ, вымогавших деньги у таксистов.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2024 года, участники группы прибегли к насилию возле магазина в парке отдыха у аэропорта Кневичи в отношении человека, отказавшегося платить за право заниматься пассажирскими перевозками.

Вскоре стороны будут уведомлены об окончании следственных действий.