Появились новые детали в деле опасной ОПГ из Приморья — за что «взяли»

Согласно данным следствия, с сентября 2021 года по май 2024 года Алексей Симонов, Алексей Вахрушев, Константин Пышный, Вячеслав Бубнов, Абдулло Ахадов, Миршоджон Тураев и Андрей Ерохин создали межэтническую преступную группу для вымогательства денег у таксистов, желающих работать на территории аэропорта имени В. К. Арсеньева.