40 педагогов доп образования получили премию по 25 тыс в Иркутской области

Премию губернатора вручили победителям конкурса «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования» в Иркутской области. Заявки на участие в отборе подавали до 5 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Подать заявку могли педагоги дополнительного образования детей, которые имеют среднее профессиональное или высшее образовании и как минимум три года стажа по основному месту работы. По результатам заявок был составлен рейтинг. Победителями стали те, чьи ученики добились высоких достижений в направлении, в котором работает учитель. Так 40 преподавателей получили премию в размере 25 тысяч рублей.
— Педагоги дополнительного образования — это настоящие вдохновители и наставники, которые открывают перед детьми мир новых возможностей, развивают их таланты и помогают им найти свой путь в жизни. Благодаря их энтузиазму, профессионализму и преданности своему делу дети обретают ценные знания, навыки и уверенность в себе, находят свое призвание, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Получили премию участники из 17 муниципалитетов. Сейчас в Иркутской области работает более 260 организаций дополнительного образования, где занимается более 200 тысяч детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в колонию строго режима отправили жителя Чунского района за попытку дать взятку в размере 200 тысяч рублей ГИБДДшнику.