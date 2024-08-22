40 педагогов доп образования получили премию по 25 тыс в Иркутской области

Подать заявку могли педагоги дополнительного образования детей, которые имеют среднее профессиональное или высшее образовании и как минимум три года стажа по основному месту работы. По результатам заявок был составлен рейтинг. Победителями стали те, чьи ученики добились высоких достижений в направлении, в котором работает учитель. Так 40 преподавателей получили премию в размере 25 тысяч рублей.