В Хабаровском крае продолжаются поиски троих пропавших в Охотском море

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за последние сутки обследовано 23 804 квадратных километра акватории и 1 280 километров береговой линии. За время поисковой операции пройдено 119 556 квадратных километров и 5 417 километров соответственно.
Ранее сообщалось, что пропавшие отправились 9 августа с мыса Перовского Сахалинского залива Николаевского района в сторону города Оха Сахалинской области на маломерном судне катамаранного типа «Байкат». На сегодняшний день об их местонахождении ничего не известно.