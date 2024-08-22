В Хабаровском крае продолжаются поиски троих пропавших в Охотском море

Ранее сообщалось, что пропавшие отправились 9 августа с мыса Перовского Сахалинского залива Николаевского района в сторону города Оха Сахалинской области на маломерном судне катамаранного типа «Байкат». На сегодняшний день об их местонахождении ничего не известно.