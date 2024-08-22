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В Хабаровском крае продолжаются поиски троих пропавших в Охотском море

В Охотском море продолжается поисковая операция.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за последние сутки обследовано 23 804 квадратных километра акватории и 1 280 километров береговой линии. За время поисковой операции пройдено 119 556 квадратных километров и 5 417 километров соответственно.

Ранее сообщалось, что пропавшие отправились 9 августа с мыса Перовского Сахалинского залива Николаевского района в сторону города Оха Сахалинской области на маломерном судне катамаранного типа «Байкат». На сегодняшний день об их местонахождении ничего не известно.

МЧС