«Я уже ощущаю запах суши»: француз проехал 15 стран на ретро-каре в надежде добраться до Японии и попал в ДТП в Хабаровске

15 стран, больше 18 тысяч километров, 60 дней в дороге — француз Ренан Флавиньи проделал громадный путь, чтобы воплотить свою мечту. Он хотел добраться до Японии и выбрал для этого не банальные самолет или корабль, а… старый «Пежо». И если бы не происшествие в Хабаровске, путешественник давно бы попробовал настоящие японские суши. Специально для «КП» — Хабаровск" Ренан рассказал о своем приключении, мистических знаках и дальнейшей судьбе любимой машины.
«Знаете, во Франции российская группа “Кино” — это андеграунд, ее почти никто не слушает. Я пару лет назад открыл для себя музыку Виктора Цоя, но мне было трудно найти единомышленников. Чем дальше я продвигался на Восток, тем больше встречал людей, которые любят и слушают “Кино”. Начиная с Турции, и практически в каждой стране сталкивался с теми, кто слушал Виктора Цоя в машине, на улице, в магазинах», рассказал француз в эфире РАДИО КП (88,3 FM).
В ЧУЖОЕ НЕБО ИЗ СВОЕГО ОКНА
15 июня 31-летний видеограф Ренан Флавиньи заправил свой «Пежо 104» 1977 года выпуска, закинул вещи, взял накопления, включил Цоя и отправился в далекие неизведанные страны. Путь по Европе ему был более-менее понятен: Париж-Бельгия-Германия-Польша-Словакия. Ретро-кар резво мчал по автобанам, в дороге не возникало серьезных проблем.
«Мы каждые два года проходим проверку авто на способность к передвижению. Если машина не проходит, то ее нельзя дальше использовать. Из Парижа до Владивостока — самый длинный сухопутный путь, по которому можно проехать “на колесах”, не пересекая океана и моря. Я решил доказать, что машина 1977 года на самом деле еще на многое способна, даже доехать до Японии».
Пересекая Северную Македонию, Грецию, Турцию и Грузию, француз становился все ближе к конечной точке — далекой и самобытной Японии. И вот она, финишная прямая — Россия. Ренан без проблем въехал в страну по визе, в дороге несколько раз пересекал границу: сначала посетил Казахстан, чьи дороги назвал самыми плохими, потом вырулил на Алтай. Затем заехал в Монголию и вернулся, но уже в Улан-Удэ.
«Я мог спокойно проехать по территории России, но это была замечательная возможность посмотреть те страны, которые я, наверно, никогда бы не увидел! Не стал упускать шанс узнать, что там замечательного».
Пограничники с пристрастием расспрашивали иностранца, но оснований не пустить его в Россию не нашли. Француз взял курс на Хабаровск, не ожидая, что здесь его ждет большое испытание, которое могло бы поставить точку на путешествии.
«СПОТКНУЛСЯ» У САМОГО ФИНИША
До Хабаровска Ренан добрался 15 августа. Признается: город с первого взгляда обычный, один из многих на пути к цели. Настроение было хорошим, день — солнечным, в машине играли песни Виктора Цоя. Пара дней и вот он, последний рубеж перед Японией — Владивосток.
На Воронежской улице в старенький «Пежо» влетел «Ниссан Тиида». На ровном месте! «Японка» помята, ретро-кар вряд ли подлежит восстановлению. Выбиты стекла, раскурочена задняя часть — на таком не то, что до Владивостока, до ближайшей шиномонтажки не доберешься. Люди не пострадали.
«Машина для меня имеет огромное значение, это практически член семьи. Она принадлежит мне десять лет, это мое первое авто, поэтому его и выбрал. Ладно бы сломался двигатель или подвела ходовка — это было бы не так обидно. Тогда можно было сказать, что машина выжала из себя все. Но тут вмешался случай и, к сожалению, прервал путешествие. Я очень расстроен, что не доехал всего каких-то 6000 километров до Японии. Уже почти ощущаю аромат суши», — делится Ренан.
ОБЕРЕГ
Все 18 тысяч километров с французем был талисман. Путешественник описал ее так: «Маленькая плюшевая штучка, как брелок для ключей», показывать не стал. В ночь после ДТП Ренан грустно бродил по Хабаровску, думал, как быть дальше. И тут он услышал, как кто-то играет песню «Кино» на гитаре.
«Разговорился с человеком и спросил: “Как погиб Виктор Цой?”. Он рассказал, что музыкант разбился на машине 15 августа. Я посмотрел в свой телефон и увидел: стоит та же самая дата — 15 августа. Я позвонил человеку, который подарил талисман, сказал, что оберег не сработал. Он мне ответил: “Так ли это? Посмотри, ты жив!”.
Вместо пары дней француз задержался в Хабаровске на целую неделю. Изменил отношение к городу: теперь он для него не один из десятков, а тот, где обретаются новые друзья. Ренан решил временно оставить разбитую машину здесь, потом придумает, как ее забрать. И отправился дальше, во Владивосток. Только теперь на поезде, чтобы через несколько дней наконец-то попробовать те самые свежие японские суши.