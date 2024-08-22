«Я уже ощущаю запах суши»: француз проехал 15 стран на ретро-каре в надежде добраться до Японии и попал в ДТП в Хабаровске

«Машина для меня имеет огромное значение, это практически член семьи. Она принадлежит мне десять лет, это мое первое авто, поэтому его и выбрал. Ладно бы сломался двигатель или подвела ходовка — это было бы не так обидно. Тогда можно было сказать, что машина выжала из себя все. Но тут вмешался случай и, к сожалению, прервал путешествие. Я очень расстроен, что не доехал всего каких-то 6000 километров до Японии. Уже почти ощущаю аромат суши», — делится Ренан.