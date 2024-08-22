Прокуратура Новосибирска проверит гимназию «Горностай» после информации о поборах

После информации в социальных сетях и СМИ о том, что в гимназии «Горностай» Новосибирска классный руководитель первого класса совместно с родительским комитетом неоднократно устраивали сбор средств на школьные нужды, будет совершена проверка учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.