Прокуратура Новосибирска проверит гимназию «Горностай» после информации о поборах

После информации в социальных сетях и СМИ о том, что в гимназии «Горностай» Новосибирска классный руководитель первого класса совместно с родительским комитетом неоднократно устраивали сбор средств на школьные нужды, будет совершена проверка учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Известно, что еще до начала учебного года родители первоклассников успели сдать средства на сумму около 280 тыс руб.
Сейчас ведомство даст оценку законности действиям сотрудников гимназии.
Напомним, в Новосибирской области произошло 73 ДТП с участием электросамокатчиков.