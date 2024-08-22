В правительстве Новосибирской области сообщили о смерти замминистра ЖКХ Глебова

Информация о смерти чиновника появилась накануне, 21 августа. Её опубликовали на сайте правительства Новосибирской области.
«Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким. Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», — говорится в сообщении министерства ЖКХ.
Сергею Глебову было всего 48 лет. Причина смерти не оглашается, но коллеги отмечали, что чиновник в последние два месяца не очень хорошо себя чувствовал. Хотя ещё в июне лично контролировал ход капитального ремонта.
Заместитель министра ЖКХ родом из села Быструха Кочковского района. Окончил НГАСУ, а потом 20 лет проработал в администрации Ленинского района. На посту замминистра трудился чуть больше года — с июля 2023-го.
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