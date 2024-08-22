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В правительстве Новосибирской области сообщили о смерти замминистра ЖКХ Глебова

Пресс-служба министерства ЖКХ Новосибирской области сообщила о преждевременном уходе из жизни замминистра Сергея Глебова.

Источник: Reuters

Информация о смерти чиновника появилась накануне, 21 августа. Её опубликовали на сайте правительства Новосибирской области.

«Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким. Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», — говорится в сообщении министерства ЖКХ.

Сергею Глебову было всего 48 лет. Причина смерти не оглашается, но коллеги отмечали, что чиновник в последние два месяца не очень хорошо себя чувствовал. Хотя ещё в июне лично контролировал ход капитального ремонта.

Заместитель министра ЖКХ родом из села Быструха Кочковского района. Окончил НГАСУ, а потом 20 лет проработал в администрации Ленинского района. На посту замминистра трудился чуть больше года — с июля 2023-го.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал про самоубийство 17-летненей самбистки из-за несчастной любви.