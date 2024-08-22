В Омске вернулись к идее о разработке дизайн-кода города

Неделю назад, 14 августа, состоялось очередное заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области. Как стало известно порталу Om1.ru, одним из вопросов, которые на нём поднимались, стало создание единого дизайн-кода для Омска.
Ранее, напомним, эта тема на архсовете уже поднималась. В мае глава минстроя Александр Рашко рассказал, что на совете обсудили необходимость разработки единых требований к цветовой гамме фасадов, качеству материалов, которые используются при их строительстве или реконструкции, а также принципы благоустройства.
На минувшем заседании члены совета выслушали главного архитектора Омска Романа Воробьёва и поручили мэрии в срок до 11 сентября представить свои предложения по разработке дизайн-кода. Предлагается либо разработать отдельный нормативный акт, либо включить дополнительные пункты в правила благоустройства города.