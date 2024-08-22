В Омске вернулись к идее о разработке дизайн-кода города

Ранее, напомним, эта тема на архсовете уже поднималась. В мае глава минстроя Александр Рашко рассказал, что на совете обсудили необходимость разработки единых требований к цветовой гамме фасадов, качеству материалов, которые используются при их строительстве или реконструкции, а также принципы благоустройства.