Хабаровск получит от стихии по полной

Экс-тайфун «Джонгдари» сегодня выйдет в Татарский пролив. Ещё накануне под его влиянием ливни начались во Владивостоке. Как и в понедельник, некоторые улицы столицы Приморья подтопило. Накануне перерождающийся тайфун «Джонгдари» уже оказался на востоке КНДР. С севера в область вихря вливается облачная гряда полярного атмосферного фронта. В результате этого альянса над акваторией Японского моря раскрутится новый циклон, и его мощь окажется ничуть не меньше, чем у его предшественника, а зона ненастья — значительно обширнее, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФОБОС.