Экс-тайфун «Джонгдари» сегодня выйдет в Татарский пролив. Ещё накануне под его влиянием ливни начались во Владивостоке. Как и в понедельник, некоторые улицы столицы Приморья подтопило. Накануне перерождающийся тайфун «Джонгдари» уже оказался на востоке КНДР. С севера в область вихря вливается облачная гряда полярного атмосферного фронта. В результате этого альянса над акваторией Японского моря раскрутится новый циклон, и его мощь окажется ничуть не меньше, чем у его предшественника, а зона ненастья — значительно обширнее, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФОБОС.
Днями ранее предполагалась, что сегодня вихрь пересечёт Приморье, затем отправится дальше на север. Но теперь модели считают наиболее вероятным другой маршрут: вихрь промчится южнее побережья Японского моря. Для края это хорошая новость, а вот для Сахалина и Приамурья — нет. Потому что вся влага, которая должна была вылиться на склоны Сихотэ-Алиня, достанется этим регионам.
Сегодня-завтра поля дождевой облачности накроют обширную территорию от Камчатки до Кореи. Но в эпицентре ненастья окажутся низовья Амура, юг Сахалина и север Приморья — здесь за двое суток выпадет свыше 40−60 мм влаги, столько обычно выпадает за две недели августа. На юге края дожди окажутся слабее — порядка 20% месячной нормы. Учитывая высокую водность рек региона, столь сильные ливни безусловно спровоцируют новую волну дождевого паводка.
А Хабаровск получит от стихии по полной. В ближайшие два дня здесь выпадет без малого половина месячного объёма влаги. Так что масштабных подтоплений, скорее всего, не избежать. В добавок продолжит повышаться уровень Амура, а его водность в городе и так уже превысила неблагоприятную отметку. Успокоится атмосфера над Приамурьем только в выходные.