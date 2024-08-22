Иркутский таможенник отказался от 50 тысяч рублей взятки

«Нарушения законодательства по реализации товаров были выявлены должностными лицами Иркутской таможни в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке в июне-июле 2024 года в торговых точках Иркутска и Ангарска Иркутской области, принадлежащих 43-летнему предпринимателю», — рассказали в пресс-службе иркутской таможни.
Бизнесмен решил, что, в целях сохранения душевного спокойствия с таможней надо дружить. И попытался вручить одному из сотрудников конвертик с 50-ю тысячами рублей внутри за прекращение проверок и дальнейшее «общее покровительство». Но, как говорится, не на того нарвался.
И вместо спокойной жизни получил кучу неприятностей: был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни и УФСБ России по Иркутской области.
Теперь бизнесмен — фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. По ней ему светит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
Напомним, что по решению Чунского райсуда 7 лет в колонии строгого режима получил житель Чуны за попытку дачи взятки полицейскому.