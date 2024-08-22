Иркутский таможенник отказался от 50 тысяч рублей взятки

Бизнесмен решил, что, в целях сохранения душевного спокойствия с таможней надо дружить. И попытался вручить одному из сотрудников конвертик с 50-ю тысячами рублей внутри за прекращение проверок и дальнейшее «общее покровительство». Но, как говорится, не на того нарвался.