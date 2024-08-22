Почти половина Красноярска осталась без горячей воды до конца лета

В Красноярске сегодня, 22 августа, начались гидравлические испытания на ТЭЦ-2. В связи с этим отключили горячую воду у жителей Свердловского района (кроме микрорайона Водники), Центрального района (кроме Покровки), Октябрьского (кроме контуров котельных) и Железнодорожного районов.
В СГК напомнили, что горячая вода в этих районах будет отсутствовать до утра 31 августа.
Отметим, вчера жители десятков домов левобережья Красноярска сообщили об отключении горячей воды раньше срока. Энергетики пояснили, что ее временно перекрыли для устранения дефекта.
Напомним, испытания на красноярской ТЭЦ-2 станут финальной в этом сезоне проверкой теплосетей с длительным массовым отключением горячего водоснабжения.