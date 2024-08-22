Почти половина Красноярска осталась без горячей воды до конца лета

В Красноярске сегодня, 22 августа, начались гидравлические испытания на ТЭЦ-2. В связи с этим отключили горячую воду у жителей Свердловского района (кроме микрорайона Водники), Центрального района (кроме Покровки), Октябрьского (кроме контуров котельных) и Железнодорожного районов.