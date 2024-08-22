Самые популярные направления определили в ВУЗах и колледжах Иркутской области

В ВУЗах и в СПО одними из самых популярных направлений являются специальности, связанные с медициной и информационными технологиями. В связи с повышенным интересом к инженерной специальности, повысили проходной балл при поступлении. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— По квоте приема лиц, имеющих особое право при поступлении в вузы, зачислено 295 человек, по отдельной квоте для участников СВО — 50 человек. На целевое обучение принят 701 студент, — рассказали в пресс-службе правительства.
На 2024−2025 учебный год в Иркутской области выделили 8880 бюджетных мест. Практически во всех ВУЗах набор завершен, но дополнительный отбор объявили в ИГУ и Иркутском государственном университете путей сообщения. А вот на заочную форму студентов еще набирают. В Приангарье планируют набрать 5,6 тысячи студентов. Окончательные результаты поступлений будут известны в ноябре этого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 40 педагогам доп образования вручили премию в Иркутской области.