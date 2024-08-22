Самые популярные направления определили в ВУЗах и колледжах Иркутской области

На 2024−2025 учебный год в Иркутской области выделили 8880 бюджетных мест. Практически во всех ВУЗах набор завершен, но дополнительный отбор объявили в ИГУ и Иркутском государственном университете путей сообщения. А вот на заочную форму студентов еще набирают. В Приангарье планируют набрать 5,6 тысячи студентов. Окончательные результаты поступлений будут известны в ноябре этого года.