Дождливый четверг будет в Челябинской области

В четверг, 22 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, дождь. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 14.
День Ангела сегодня, 22 августа, у Антона, Григория, Дмитрия, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матвея, Петра, Самуила, Юлиана и Якова.
Между прочим, 22 августа 2024 года отмечают день Матфея Змеесоса. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выходить из дома в черных или темных вещах. Дело в том, что таким способом можно привлечь в жизнь беды.