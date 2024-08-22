День Российского флага отметят в Хабаровском крае

— На протяжении веков наш флаг был свидетелем множества исторических событий, олицетворяя как достижения, так и тяжелые времена. Эти цвета имеют глубокие исторические корни и ассоциируются с различными значениями. Его поднятие в различных контекстах, будь то военные победы или праздничные события, подчеркивает значимость этого символа для граждан и укрепляет чувство патриотизма. 30-летие флага — это повод задуматься о том, как он отражает не только прошлое, но и будущее страны, ее ценности и идеалы, — отметил заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.