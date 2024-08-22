День Российского флага отметят в Хабаровском крае

Сегодня жители Хабаровского края отметят День Российского флага. Этот день будет насыщен яркими событиями и увлекательными активностями для всей семьи. Ключевые мероприятия пройдут на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, с 17:30 до 19:30 пройдет семейный квест «Цвета России» (0+) — жителей ждут творческие и спортивные задания, а также испытания на эрудицию.
В 18:30 начнется концерт (0+), посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации. В торжественной обстановке юнармейский отряд военно-патриотического клуба «Данко» развернет наш бело-сине-красный триколор. Затем на сцене выступят лучшие коллективы Хабаровска. Завершится концерт интерактивной викториной «Флаг наш — символ доблести и славы», где каждый сможет проверить свои знания и получить памятные подарки.
Отпраздновать день российского флага предлагают и любителям спорта. Все желающие смогут поучаствовать в забеге «Под флагом России!» (0+). Он стартует с 19:00.
— На протяжении веков наш флаг был свидетелем множества исторических событий, олицетворяя как достижения, так и тяжелые времена. Эти цвета имеют глубокие исторические корни и ассоциируются с различными значениями. Его поднятие в различных контекстах, будь то военные победы или праздничные события, подчеркивает значимость этого символа для граждан и укрепляет чувство патриотизма. 30-летие флага — это повод задуматься о том, как он отражает не только прошлое, но и будущее страны, ее ценности и идеалы, — отметил заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.
В регионе пройдут и ряд культурных мероприятий. Например, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки подготовили информационно-просветительскую программу «Над нами реет флаг России». По 30 августа Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина по адресу ул. Муравьёва-Амурского, 1 проводит экскурсионно-просветительское мероприятие «России славный триколор». Посетителям расскажут об истории происхождения российского флага и проведут виртуальную экскурсию по электронным коллекциям Президентской библиотеки имени Ельцина. Кроме того, сегодня до 17:00 в Краевом парке имени Муравьёва-Амурского возле открытой сцены состоится просветительская информационная акция под открытым небом «День государственного флага России». Жителей и гостей города ждут красочная книжная экспозиция, мастер-класс «Триколор» и блиц-викторина с призами.
Отметим, что флаг Российской Федерации занимает важное место в истории и культуре страны. Его триколор — белый, синий и красный — символизирует единство и многообразие народов России. Эти цвета имеют глубокие исторические корни и ассоциируются с различными значениями. Белый цвет часто трактуется как символ чистоты и мира, синий — как символ верности и небес, а красный — как символ мужества и силы.