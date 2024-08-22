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Приметы на Матвеев день: что нельзя делать 22 августа 2024 года

В четверг, 22 августа, отмечается народный праздник Матвей Ненастный (другое название — Матвеев день).

В четверг, 22 августа, отмечается народный праздник Матвей Ненастный (другое название — Матвеев день). По церковному календарю принято вспоминать апостола Матфий.

Что можно делать 22 августа:

  • по приметам, женщины должны были доить коров в хлеву и делать это в одиночестве. Считалось, что в противном случае животных сглазят;
  • принято заканчивать все начатые дела;
  • женщинам — предпочесть скромную одежду (но не черного цвета);

Что нельзя делать 22 августа:

  • браться за новые дела;
  • рассказывать, сколько корова дала молока и в принципе выводить их на улицу;
  • пить лекарственные настои;
  • потирать ладони;

Народные приметы:

  • пасмурная погода 22 августа — такая же будет до конца месяца;
  • южный ветер дует — к снежной зиме;
  • на траве иней — в следующем году будет хороший урожай.