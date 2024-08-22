Приметы на Матвеев день: что нельзя делать 22 августа 2024 года

В четверг, 22 августа, отмечается народный праздник Матвей Ненастный (другое название — Матвеев день). По церковному календарю принято вспоминать апостола Матфий.
Что можно делать 22 августа:
- по приметам, женщины должны были доить коров в хлеву и делать это в одиночестве. Считалось, что в противном случае животных сглазят;
- принято заканчивать все начатые дела;
- женщинам — предпочесть скромную одежду (но не черного цвета);
Что нельзя делать 22 августа:
- браться за новые дела;
- рассказывать, сколько корова дала молока и в принципе выводить их на улицу;
- пить лекарственные настои;
- потирать ладони;
Народные приметы:
- пасмурная погода 22 августа — такая же будет до конца месяца;
- южный ветер дует — к снежной зиме;
- на траве иней — в следующем году будет хороший урожай.