Первый «КачаФест» прошел под Красноярском

В его рамках прошли трейловые забеги на 10 и 15 километров для взрослых участников и детский на 1 километр. В детском старте приняли участие 50 ребятишек, в их числе и ребята из Емельяновского детского дома, сообщают организаторы.
На дистанции 10 и 15 км вышли 142 спортсмена, причем некоторые из них первый раз участвовали в подобном старте. Впервые встать на путь трейлраннинга на этом фестивале решились 16 человек. Маршруты пролегали по дрокинским холмам с забегом в реку Кача.
Первым на дистанции 10 км стал Денис Лютоев, его время составило 44 минуты 31 секунду, среди женщин — Анна Афанасьева (01:00:20). Пятнадцатикилометровый трек первым преодолел Владислав Чернов (01:14:17) и Оксана Капитонова (01:27:13).
Кроме спортивных состязаний, участников ждала обширная развлекательная программа.
Мероприятие «КачаФест» стало итоговым в летней серии стартов «Заповедная Сибирь», куда вошли такие гонки как «Высота 517», «Побег от Лисы» и Skyrunfest. Участники всех трех забегов, набравшие определенное количество баллов по итогам серии, получили футболки, книжки и значки как лучшие ультра и трейлраннеры Красноярска.
Организаторы отмечают, что хотели бы повторить старт и сделать его ежегодным.