Первый «КачаФест» прошел под Красноярском

На дистанции 10 и 15 км вышли 142 спортсмена, причем некоторые из них первый раз участвовали в подобном старте. Впервые встать на путь трейлраннинга на этом фестивале решились 16 человек. Маршруты пролегали по дрокинским холмам с забегом в реку Кача.