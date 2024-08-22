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Когда в Приморье вернется солнечная и жаркая погода: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа, ФедералПресс. Минувшей ночью на большей территории Приморского края прошли дожди разной интенсивности. Наиболее сильные осадки наблюдались в южных и юго-восточный районах, на побережье Лазовского муниципального округа.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 763 мм рт. ст. +24°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Депрессия продолжит смещаться над акваторией моря в северо-восточном направлении, вызывая интенсивные дожди на побережье восточных районов. Остальная территории Приморья останется в зоне атмосферных фронтов, местами сохранятся дожди, на севере сильные», — сообщает Примгидромет.

Ближайшей ночью циклон будет и дальше смешаться над территорией Приморья. Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах очень сильные. Температура воздуха существенно не изменится.

В пятницу, 23 августа, циклон уйдет на Сахалин, погода в Приморье начнет налаживаться. В крае станет теплее. На севере воздух прогреется до +25 градусов, на юге — до +32 градусов.

Во Владивостоке вечером 22 августа ожидается дождь, ночью осадки усилятся. Температура воздуха существенно не изменится.

В пятницу, 23 августа, обойдется без осадков, будет солнечно. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.

Напомним, в Приморье действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в крае ожидаются сильные осадки. В некоторых районах возможны грозы и ветер.