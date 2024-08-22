Когда в Приморье вернется солнечная и жаркая погода: прогноз синоптиков

«Депрессия продолжит смещаться над акваторией моря в северо-восточном направлении, вызывая интенсивные дожди на побережье восточных районов. Остальная территории Приморья останется в зоне атмосферных фронтов, местами сохранятся дожди, на севере сильные», — сообщает Примгидромет.
Ближайшей ночью циклон будет и дальше смешаться над территорией Приморья. Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах очень сильные. Температура воздуха существенно не изменится.
В пятницу, 23 августа, циклон уйдет на Сахалин, погода в Приморье начнет налаживаться. В крае станет теплее. На севере воздух прогреется до +25 градусов, на юге — до +32 градусов.
Во Владивостоке вечером 22 августа ожидается дождь, ночью осадки усилятся. Температура воздуха существенно не изменится.
В пятницу, 23 августа, обойдется без осадков, будет солнечно. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.
Напомним, в Приморье действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в крае ожидаются сильные осадки. В некоторых районах возможны грозы и ветер.