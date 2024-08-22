Жители Юмашева во Владивостоке лишились детской площадки после ремонта теплосетей

В числе рассмотренных территорий — площадки у соседних домов на Юмашева, 12 и Юмашева, 12а. Однако эти варианты оказались неосуществимыми, так как предполагаемые участки также находятся в охранной зоне сетей теплоснабжения. На этом проблема отсутствия места для прогулок с детьми зашла в тупик, и решение ее до сих пор не найдено. Одно теперь понятно точно: долгожданного возвращения детской площадки не будет. Возникает вполне резонный вопрос: как долго теперь администрация и председатель дома будут искать новое место для инвентаря и будут ли?…