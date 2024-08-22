Жители Юмашева во Владивостоке лишились детской площадки после ремонта теплосетей

Жители Юмашева во Владивостоке с 2023 года ждут, когда детскую площадку, демонтированную на время ремонта теплосетей, вернут на прежнее место. Работы уже давно завершились, территорию отсыпали щебенкой, установили на место лавочки и даже деревянную песочницу, но без песка. И все это время «останки» пластикового детского городка лежат у дома — что-то даже заржавело, а пластик и вовсе успел потрескаться. В администрации Владивостока корр. ИА PrimaMedia рассказали, что развлекательный комплекс на прежнее место уже не вернется. О причинах — в материале ниже.
На придомовой территории дома Юмашева, 10 ранее находилась детская площадка, установленная еще при строительстве здания — в 1989 году. Вероятно, речь не о современной интерпретации игрового комплекса, а о самой точке расположения. Наверняка, когда-то здесь стояли всем знакомые с детства металлические горки, качели и турники, которые со временем утратились, а на смену им пришел современный инвентарь.
В 2023 году, в рамках капитального ремонта тепловой сети, проведенного организацией МУПВ «ВПЭС», площадку демонтировали. Это решение было принято из-за нарушения: выяснилось, что площадка находилась в охранной зоне тепловых сетей, где размещение таких объектов запрещено из-за риска для жизни и здоровья людей. Тепловые сети в этой зоне транспортируют теплоносители с температурой 95ºС и выше.
Согласно пункту 5 Правил охраны коммунальных тепловых сетей Приморского края, утвержденных постановлением губернатора от 28.04.2000 № 375, оборудование детских площадок в охранных зонах тепловых сетей недопустимо.
После завершения работ по ремонту тепловой сети на Адмирала Юмашева, 10, специалисты МУПВ «ВПЭС» благоустроили территорию: засыпали площадку щебнем, установили лавочки, однако вернуть некогда любимую детьми локацию в первозданный вид не удалось.
Как уточнили в пресс-службе администрации Владивостока, участок земли под многоквартирным домом № 10, площадью 3308 кв. м, является общей долевой собственностью владельцев помещений дома. Участок используется для эксплуатации и обслуживания здания, что закреплено статьей 36 Жилищного кодекса РФ. Вопрос об использовании территории, включая установку детской площадки, находится в ведении общего собрания собственников.
«В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 44 ЖК РФ пределы и порядок использования земельного участка, на котором расположен МКД, относится к
компетенции общего собрания собственников помещений в МКД и выражается решением данного собрания, которое оформляется протоколом», — уточнили в ведомстве.
После того, как стало ясно, что площадки на прежнем месте больше не будет, представителями администрации Владивостока и других контролирующих органов были предложены новые локации для размещения детского городка с учетом действующих норм. Эта информация была доведена до председателя совета дома для обсуждения с собственниками.
В числе рассмотренных территорий — площадки у соседних домов на Юмашева, 12 и Юмашева, 12а. Однако эти варианты оказались неосуществимыми, так как предполагаемые участки также находятся в охранной зоне сетей теплоснабжения. На этом проблема отсутствия места для прогулок с детьми зашла в тупик, и решение ее до сих пор не найдено. Одно теперь понятно точно: долгожданного возвращения детской площадки не будет. Возникает вполне резонный вопрос: как долго теперь администрация и председатель дома будут искать новое место для инвентаря и будут ли?…