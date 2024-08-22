Валаам удивит новым музеем, храмом XVIII века и павлинами

На Валаам каждый день прибывают два-четыре больших круизных теплохода. И еще метеоры из Приозерска и Сортавалы, на которых паломники и туристы могут приехать как на день, так и на больший срок.
В прошлом году остров, где находится знаменитый Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, посетили более 175 тысяч человек. И это был рекорд. В этом году, судя по спросу, будет еще больше. Среди прибывающих есть те, кто ездит сюда каждый год. И обязательно увидит что-то новое.
Новинка сезона — музей современной иконы в Доме паломника (бывшая Зимняя гостиница). Экспозиция делится на три раздела, для каждого из них предоставлен отдельный зал.
В первом находятся работы современных мастеров, написанные в разных стилях, но объединенные верностью древним канонам написания. Во втором — образы Богоматери, в третьем — работы валаамских иконописцев XIX века.
По соседству — иконы, написанные архимандритом Зиноном (Теодором), Наталией и Николаем Богдановыми. Поражает очень тонкое и легкое письмо Ирины Зарон, в том числе на иконе «Троица» в стиле Рублева. А в работах «Сошествие во ад» и «Преображение» Дмитрия Лазарева чувствуются отголоски кубизма. Вообще современные иконы более многогранны, чем их предшественницы. Потому что нет единого «утвержденного» стиля или направления. Каждый мастер творит в наиболее близкой ему манере.
В музее — около сотни икон, шестьдесят из них современные. Сюда же перенесен иконостас из храма во имя Валаамской иконы Богоматери. Выполнен он ныне покойным Александром Соколовым. Интересна трактовка образа Валаамской иконы Богоматери. Абсолютно узнаваема и в то же время — современна.
В самом же храме во имя Валаамской иконы Богоматери заканчиваются реставрационные работы. Во внутреннем каре монастырской усадьбы он и прилегающие к нему постройки — самые древние. Они появились еще при игумене Назарии в XVIII веке.
Здесь необычные даже окна. Парные, но одно побольше, другое — существенно меньше. Монашеские кельи того времени и были на «два окна». В комнате, где окно больше, проживали (обычно селились по одному), где окно поменьше — было малюсенькое помещение, где молились. Дверь в него не закрывали. Молельни не отапливались.
Изначально храм был построен во имя Николая Чудотворца. Потом — во имя иконы Валаамской Богоматери. Храм был сугубо братским, ни женщин, ни посторонних мужчин в него не пускали. В советское время использовался как магазин (монастыря на Валааме не было с 1940 года, и только в 1989 году началось возрождение обители).
От первоначального интерьера времен игумена Назария не сохранилось ничего. Иконостас, написанный уже на этапе возрождения обители, как уже было сказано, сейчас находится в музее современной иконы. Когда закончится реставрация храма, в него внесут новый иконостас, другого размера. Он уже написан.
Мне разрешили пройти на стройку. Поднялась на второй этаж по узкой каменной лестнице (на первом этаже ныне находится просфорная, где пекут просфоры — от привычных маленьких до трехкилограммовых). Все уже побелено. Видно, что завершение работ — не за горами.
В обновленной церкви сделана новинка, о которой и помыслить не могли монахи прошлого. А именно — теплый пол. В северных условиях, при морозах и сильнейших ветрах это скорее необходимость, чем особый комфорт. Службы-то долгие.
Природа Валаама — поэма скал, лесов и полей. Разнообразие красок, причудливость форм: чувствуется одновременно и сила, и нежность. Все это нужно сохранить. Сейчас этим занимается монастырь.
Прокладывают деревянные настилы по туристическим тропам, чтобы многочисленные туристы не повредили хрупкие мхи и лишайники на скалистом грунте. Делают смотровые площадки, чтобы люди не толпились где угодно. Высаживаются тысячи молодых саженцев — преимущественно сосны.
На острове постоянно живет лесничий. Старожил Валаама Николай Дидух. Здесь он с 1987 года, попал сюда по распределению после окончания Великолукского лесотехнического техникума. Предлагали разные места, но выбрал — Валаам.
«Леса здесь относятся к первой группе — они особо охраняемые. Доминирует сосна, ель, — рассказывает Николай. — Это исконно растущие здесь деревья. Но многие деревья, ныне воспринимаемые как сугубо местные, на самом деле были завезены. И особенно много при игумене Дамаскине. Это дуб, лиственница, пихта сибирская, тополь белый, кедр».
Многие спрашивают: действительно ли раньше на Валааме были северные олени. По крайней мере на картинах Петра Балашова (вторая половина XIX века) изображены именно они. Лесник подтверждает, что — да. Попадали они на Валаамский архипелаг в результате миграции по льду с материка. Но постепенно их сменили лоси. Сейчас северного оленя нет ни одного. Зато лосей — более десятка. Гулять по валаамским лесам абсолютно безопасно. Крупные хищники здесь не водятся. А вот лису встретить можно. Причем совсем рядом с усадьбой.
Из экзотики сейчас на Валааме водятся две альпаки, два енота и павлины — но все это в специальных огороженных местах. А вот кого много на Валааме — так это кошек. Замечательных валаамских кошек — различной окраски и пушистости. Правда, есть одно общее — отлично и громко урчат, ластятся, всегда готовы перейти из разряда уличных, которых просто подкармливают, в домашние любимцы.
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