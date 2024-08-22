Валаам удивит новым музеем, храмом XVIII века и павлинами

Многие спрашивают: действительно ли раньше на Валааме были северные олени. По крайней мере на картинах Петра Балашова (вторая половина XIX века) изображены именно они. Лесник подтверждает, что — да. Попадали они на Валаамский архипелаг в результате миграции по льду с материка. Но постепенно их сменили лоси. Сейчас северного оленя нет ни одного. Зато лосей — более десятка. Гулять по валаамским лесам абсолютно безопасно. Крупные хищники здесь не водятся. А вот лису встретить можно. Причем совсем рядом с усадьбой.