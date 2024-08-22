В Красноярске травматологи исправили пациентке тяжёлую деформацию стопы. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения. Из-за патологии женщине было трудно ходить, её мучили боли. На начальных этапах она проходила лечение, но оно не дало результатов. Единственным выходом была операция, но на корректировку такой деформации никто не соглашался.