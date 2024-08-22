В Красноярске травматологи исправили пациентке тяжёлую деформацию стопы. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения. Из-за патологии женщине было трудно ходить, её мучили боли. На начальных этапах она проходила лечение, но оно не дало результатов. Единственным выходом была операция, но на корректировку такой деформации никто не соглашался.
Травматологи БСМП совместно с заведующим отделением обсудили тактику вмешательства и пригласили красноярку на операцию. Длилась она около полутора часов. И уже спустя неделю после операции женщина вернулась домой.
Теперь жительнице Красноярска предстоит восстановление — сейчас она ходит в специальной обуви, а через три месяца планируется операция на второй стопе с меньшей деформацией.