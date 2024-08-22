На смену теплу в Омскую область идут проливные дожди и туманы

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области проливные дожди вытеснят тёплую погоду. Температура воздуха начнёт понижаться с 22 августа. Сегодня днём местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +20… +25 градусов.
В пятницу, 23 августа, Омская область окажется в зоне мощного грозового фронта. Повсеместно по всему региону пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура в ночные часы упадёт до +10… +15 градусов, днём будет в среднем +15… +20.
В субботу, 24 августа, дожди продолжат идти, в отдельных районах ветер усилится до 18 метров в секунду, а температура воздуха упадёт до +9… +14 ночью и до +13… +18 градусов в дневные часы.