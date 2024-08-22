На смену теплу в Омскую область идут проливные дожди и туманы

В пятницу, 23 августа, Омская область окажется в зоне мощного грозового фронта. Повсеместно по всему региону пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура в ночные часы упадёт до +10… +15 градусов, днём будет в среднем +15… +20.