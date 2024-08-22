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Видео с Путиным и Кораном стало популярным в Турции, Сирии и других странах

Источник: Российская газета

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, стало очень популярным в соцсети X и YouTube.

Его также показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, передает РИА Новости.

В турецком сегменте соцсети X видео находится на вкладке «Популярное» и активно распространяется на других ресурсах.

Многие турецкие пользователи оставили восхищенные комментарии. Они пишут о любви и огромном уважении к Владимиру Путину, подчеркивая, что президент России — настоящий человек.

Видео также распространяется в соцсетях Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, добавляет агентство.

Напомним, Владимир Путин впервые с 2011 года посетил Чечню. Глава государства почтил память первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова, посетил Российский университет спецназа, а также побывал в недавно построенной мечети имени пророка Исы. Путин подарил мечети Коран ручной работы в драгоценном переплете.