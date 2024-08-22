В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 100 до 250 тысяч рублей

Аналитики отмечают, что в топе-30 высокооплачиваемых профессий по итогам января-июля 2024 года в Омской области оказалось больше всего рабочих специальностей. Наиболее часто требуются квалифицированные рабочие (50% профессий в рейтинге), сферы высшего и среднего менеджмента (37%) и ИТ-специальности (13%).
Директору по информационным технологиям в Омске готовы платить в среднем 250 тысяч рублей в месяц, дата-сайентисту и DevOps-инженеру — 240 тысяч рублей; финансовому директору — 230 тысяч рублей. К высокооплачиваемым руководителям, по словам специалистов сервиса hh.ru, также относятся операционные директора (в среднем им предлагают зарплату в 200 тысяч рублей), технические директора (180 тысяч рублей), генеральные директора (175 тысяч рублей), руководители строительного проекта (165,5 тысячи рублей), коммерческие директора (150 тысяч рублей), руководители отдела логистики, отдела продаж, руководители филиала, директор по персоналу, а также начальник производства (по 100 тысяч рублей).
Однако, примерно половину (50%) среди «дорогих профессий», как отмечают аналитики, заняли специальности квалифицированных рабочих, на данный момент это: геодезисты (в среднем им предлагают 179 тысяч рублей в месяц), машинисты (165,9 тысячи рублей), токари (158,9 тысячи рублей), прорабы (145 тысяч рублей), водители (143 тысячи рублей), инженеры ПНР (140 тысяч рублей), сварщики (136 тысяч рублей), инженеры-сметчики (134 тысячи рублей), геологи (130 тысяч рублей), монтажники (125 тысяч рублей), инженеры проекта (120 тысяч рублей), механики (118 тысяч рублей), маляры (105,6 тысячи рублей), курьеры (104,7 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (100 тысяч рублей).
При этом средняя предлагаемая зарплата по итогам июля составила в Омской области 60 951 рубль.