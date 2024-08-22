В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 100 до 250 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Омске готовы платить в среднем 250 тысяч рублей в месяц, дата-сайентисту и DevOps-инженеру — 240 тысяч рублей; финансовому директору — 230 тысяч рублей. К высокооплачиваемым руководителям, по словам специалистов сервиса hh.ru, также относятся операционные директора (в среднем им предлагают зарплату в 200 тысяч рублей), технические директора (180 тысяч рублей), генеральные директора (175 тысяч рублей), руководители строительного проекта (165,5 тысячи рублей), коммерческие директора (150 тысяч рублей), руководители отдела логистики, отдела продаж, руководители филиала, директор по персоналу, а также начальник производства (по 100 тысяч рублей).