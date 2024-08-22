Гол Касселса принес омскому «Авангарду» победу над «Барысом»

На второй игре Кубка Блинова «Авангард» сыграл с «Барысом». В итоге «ястребы» победили 4:3.
В первом периоде «Авангард» был активен в атаке, не раз заработал большинство, в одном из них и забил первый гол. Автором шайбы стал новичок-легионер Коул Касселс. Ассистировали ему Бойков и Яремчук.
До перерыва на 18-й минуте гости вроде бы отыгрались, но судьи дважды смотрели видео гола. И в итоге не засчитали его. Сначала они выяснили, что по факту забил клюшкой наш вратарь Илья Проскуряков сам себе, а затем — что ему при этом создавали помеху.
Второй отрезок сибиряки очень быстро начали с гола — прошло всего 42 секунды. Здесь уже (и снова в большинстве) был точен защитник Даррен Диц. Ему ассистировали Макеев и опять Яремчук. Кстати, в первой тройке атаки у омичей на сей раз был не Вей, а Касселс. 3:0 стало после гола Филатьева, которому отдали пасы Яремчук и Беляев.
Зато далее «Авангард» умудрился пропустить в большинстве, когда в атаке сыграл слишком авантюрно, со снятым вратарем. У «кошачьих» забил в прорыве Смит. А 2:3 стало после гола гостей за 33 секунды до сирены.
Можно было считать это зевком защиты, а конкретно автором шайбы у соперника стал Всеволод Логвин. В третьем периоде счет изменился, его на 44-й минуте сравнял Эллисон, очень быстро реализовав большинство.
В оставшееся время отрезка команды больше так и не забили. Их далее ждал овертайм. Ну, а там с передач Дица и Макеева забил снова Касселс и тем самым решил исход игры в пользу омичей — 4:3.