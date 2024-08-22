Гол Касселса принес омскому «Авангарду» победу над «Барысом»

Второй отрезок сибиряки очень быстро начали с гола — прошло всего 42 секунды. Здесь уже (и снова в большинстве) был точен защитник Даррен Диц. Ему ассистировали Макеев и опять Яремчук. Кстати, в первой тройке атаки у омичей на сей раз был не Вей, а Касселс. 3:0 стало после гола Филатьева, которому отдали пасы Яремчук и Беляев.