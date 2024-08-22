Во Владивостоке за 12 и меньше часов выпадет до 70 миллиметров осадков

Жителей и гостей Владивостока предупредили об ухудшении погоды. По информации пресс-службы мэрии, вечером 22 августа и ночью 23 числа в городе ожидается сильный дождь, за 12 и менее часов может выпасть до 70 миллиметров осадков.
Режим повышенной готовности будет действовать во Владивостоке до 24 августа 18:00. Сформированы оперативные бригады, которые в случае необходимости будут устранять возможные последствия осадков.
«Автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными при передвижении в непогоду. Не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций», — добавили в мэрии.
По информации синоптиков Примгидромета, в целом по краю ожидаются сильные дожди, которые обрушатся на край в ночь на 23 августа из-за циклона.
«Угроза опасных явлений остается, штормовое предупреждение, объявленное 19 августа, продолжает действовать».
Днем вихрь уйдет на Сахалин и унесет непогоду с собой.
Напомним, что в Приморье по-прежнему остаются отрезанными от транспортного сообщения пять населенных пунктов. Переливы сохраняются в двух муниципалитетах края.