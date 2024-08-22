Во Владивостоке за 12 и меньше часов выпадет до 70 миллиметров осадков

«Автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными при передвижении в непогоду. Не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций», — добавили в мэрии.