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Во Владивостоке за 12 и меньше часов выпадет до 70 миллиметров осадков

В Приморье сохраняется штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 73% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Жителей и гостей Владивостока предупредили об ухудшении погоды. По информации пресс-службы мэрии, вечером 22 августа и ночью 23 числа в городе ожидается сильный дождь, за 12 и менее часов может выпасть до 70 миллиметров осадков.

Режим повышенной готовности будет действовать во Владивостоке до 24 августа 18:00. Сформированы оперативные бригады, которые в случае необходимости будут устранять возможные последствия осадков.

«Автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными при передвижении в непогоду. Не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций», — добавили в мэрии.

По информации синоптиков Примгидромета, в целом по краю ожидаются сильные дожди, которые обрушатся на край в ночь на 23 августа из-за циклона.

«Угроза опасных явлений остается, штормовое предупреждение, объявленное 19 августа, продолжает действовать».

Днем вихрь уйдет на Сахалин и унесет непогоду с собой.

Напомним, что в Приморье по-прежнему остаются отрезанными от транспортного сообщения пять населенных пунктов. Переливы сохраняются в двух муниципалитетах края.