Дмитрий Патрушев: В РФ нет предпосылок для подорожания рыбы и красной икры

Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
И рыба, и икра — будут, как и селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола, рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам вице-премьера, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров и креветок, чем в прошлом году. Также растет вылов тюльки и хамсы, удачно прошла мойвенная путина — это все сырье для пресервов и консервов.
К повышению цен объективных предпосылок нет, отметил Патрушев. Он напомнил, что в прошлом году был один из рекордных выловов, однако «были те же вопросы». Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов, добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что в 2023 году российские рыбаки добыли 5,3 миллиона тонн рыбы — это рекорд за последние 30 лет. Хорошая была лососевая путина — рыбаки добыли второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений, еще один рекорд установлен по вылову сардины иваси.