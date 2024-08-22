В Красноярском крае задержали мужчину, который сел за руль после 22 бутылок пива

В Подтёсово Енисейского района задержали любителя нетрезвой езды. Об этом сообщает краевое МВД. Всё произошло 17 августа. Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Cresta, который ехал без включённых габаритных огней. Полицейские попытались остановить иномарку, однако её водитель только прибавил скорость и попытался скрыться. Через несколько минут погони нарушитель заехал в тупик. За рулём был 32-летний житель посёлка.