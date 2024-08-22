Назвали топ-10 лучших школ Иркутской области

Определили лучшие школы Иркутской области в 2024 году. Список составлялся по конкурентоспособности выпускников. Об этом сообщило ИА Альтаир.
— В список вошел лицей ИГУ, средняя школа № 10 Ангарска и ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля, братский лицей № 2, затем лицей № 2 Иркутска, лицей № 1 Братска, братская гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева, школа с углубленным изучением английского языка № 27 Ангарска, лицей № 12 ОАО РЖД в Тайшете и иркутский лицей № 3, — пишут в агентстве.
Эксперты отмечают снижение количества московских школ в рейтинге. За прошедшие пять лет их количество уменьшилось в полтора раза: с 45 процентов до 29. Так из 300 учебных заведений в список попали 87 московских школ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области у выпускников растет интерес инженерным специальностям.