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Бастрыкин проконтролирует дело о запахе серы в Новосибирске

Жители микрорайона «Весенний» жалуются на завод «Желдорремммаш», который может выбрасывать вредные вещества в воздух.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о результатах расследования уголовного дела по факту серного запаха в Первомайском районе Новосибирска.

Причиной стали жалобы жителей микрорайона «Весенний» в социальных сетях СК. Несколько месяцев почти ежедневно они ощущают запах серы в воздухе и подозревают, что вредные вещества выбрасывает производство «Желдорреммаш». Это негативно влияет на здоровье людей, отмечается, что зафиксированы случаи аллергических реакций. Обращения в местные уполномоченные органы результата не принесли. Также ситуация освещалась в СМИ и соцсетях.

Теперь делом заинтересовался глава СК: исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о ребёнке-инвалиде, которому заменили необходимое лекарство без проведения медкомиссии.

СК