Бастрыкин проконтролирует дело о запахе серы в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о результатах расследования уголовного дела по факту серного запаха в Первомайском районе Новосибирска.
Причиной стали жалобы жителей микрорайона «Весенний» в социальных сетях СК. Несколько месяцев почти ежедневно они ощущают запах серы в воздухе и подозревают, что вредные вещества выбрасывает производство «Желдорреммаш». Это негативно влияет на здоровье людей, отмечается, что зафиксированы случаи аллергических реакций. Обращения в местные уполномоченные органы результата не принесли. Также ситуация освещалась в СМИ и соцсетях.
Теперь делом заинтересовался глава СК: исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о ребёнке-инвалиде, которому заменили необходимое лекарство без проведения медкомиссии.