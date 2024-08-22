Бастрыкин проконтролирует дело о запахе серы в Новосибирске

Причиной стали жалобы жителей микрорайона «Весенний» в социальных сетях СК. Несколько месяцев почти ежедневно они ощущают запах серы в воздухе и подозревают, что вредные вещества выбрасывает производство «Желдорреммаш». Это негативно влияет на здоровье людей, отмечается, что зафиксированы случаи аллергических реакций. Обращения в местные уполномоченные органы результата не принесли. Также ситуация освещалась в СМИ и соцсетях.